Les quatre infos à retenir : route du littoral, pollution, dons du sang et Gaza

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 17 décembre 2023 : - Route du littoral : réouverture sur quatre voies prévue ce lundi - La Saline : baignade interdite à Trou d'eau, des boulettes de fioul retrouvées sur le sable - Dons du sang : appel urgent aux donneurs des groupes O et B - Israël lance de nouvelles frappes sur Gaza, appels aux négociations sur les otages

Route du littoral : réouverture sur quatre voies prévue ce lundi

Le CRGT rappelle que la route du Littoral est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et la Possession de le vendredi 15 décembre 2023. La réouverture sur les quatre voies est prévue ce lundi 18 décembre aux alentours de 20h sauf évènement imprévu.

La Saline : baignade interdite à Trou d'eau, des boulettes de fioul retrouvées sur le sable

La baignade est interdite sur la plage du Trou d'Eau jusqu'à nouvel ordre du restaurant La Bodega jusqu'au poste sanitaire. La mairie de Saint-Paul a pris cette décision ce samedi 17 décembre 2023 après la détection de boulettes de fioul sur le sable. Des analyses de l’eau et des résidus retrouvés sur le plage sont actuellement en cours : elles permettront de déterminer l'origine de cette pollution et la durée de l’interdiction de baignade et d’activités nautiques dans cette zone.

Dons du sang : appel urgent aux donneurs des groupes O et B

L'Établissement français du sang La Réunion (EFS) informe des prochaines collectes de sang qui auront lieu du lundi 18 décembre au jeudi 21 décembre 2023. Un appel urgent est lancé aux donneurs des groupes sanguins O et B.

Israël lance de nouvelles frappes sur Gaza, appels aux négociations sur les otages

Israël a lancé de nouvelles frappes sur Gaza dimanche au moment où les dirigeants israéliens font face à une pression croissante pour négocier et obtenir la libération d'otages enlevés par le Hamas.