La Saline : baignade interdite à Trou d'eau, des boulettes de fioul retrouvées sur le sable

La baignade est interdite sur la plage du Trou d'Eau jusqu'à nouvel ordre. La mairie de Saint-Paul a pris cette décision ce samedi 17 décembre 2023 après la détection de boulettes de fioul sur le sable. Des analyses de l’eau et des résidus retrouvés sur le plage sont actuellement en cours : elles permettront de déterminer l'origine de cette pollution et la durée de l’interdiction de baignade et d’activités nautiques dans cette zone (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

