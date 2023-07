Leu trail La Chaloupe : l’ascension de retour en juillet

Ce dimanche 9 juillet 2023 "Leu Trail" fait son retour à La Chaloupe Saint-Leu. Pour cette dixième édition, Leu trail propose aux passionnés et les amateurs de défis sportifs deux parcours : une course de 25 kilomètres, et une autre de 57 kilomètres. Les départs s’effectueront à 04h00 pour l’ascension de l’Ouest et 06h30 pour la Boucle de la Chaloupe. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo: rb/www.imazpress.com)

Leu Trail La Chaloupe propose deux parcours exaltants qui mettront à l’épreuve les compétences et la résistance des coureurs. Le parcours de 25km, avec ses 1.400 mètres de dénivelé positif, offre défi passionnant pour les participants. Quant au parcours de 57 km, avec ses 3.100 mètres de dénivelé positif, repousse les limites de l’endurance et de la persévérance.

Cette année, nous sommes ravis de présenter le Challenge du Meilleur Grimpeur. Sur la plus grande boucle de 57km, les coureurs auront l’opportunité de se mesurer à l’ascension de l’Ouest, de Saint-Leu au Grand Bénare, mettant ainsi à l’épreuve leur agilité et leur force ; le titre de Meilleur Grimpeur sera décerné au coureur qui atteindra le sommet avec le meilleur temps.

Leu Trail La Chaloupe est également fier de promouvoir des valeurs fortes, notamment la préservation de l’environnement. En tant qu’organisateurs, nous sommes engagés à réduire notre impact sur la nature en mettant en place des mesures écologiques telles que le balisage respectueux de l’environnement, le tri sélectif et l’utilisation de matériaux durables.

Nous invitions chaleureusement la presse à couvrir cet événement exceptionnel et à partager avec le public l’enthousiasme, la passion et la beauté de Leu Trail La Chaloupe. Des interviews avec les participants, les organisateurs et les bénévoles peuvent être organisées sur demande.

