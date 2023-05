Jean-Pierre Grondin nommé chef de centre d’incendie et de secours de Sainte-Rose

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion (SDIS 974) annonce, dans le cadre de sa politique de renouvellement de l’encadrement du personnel et du développement des compétences, la prise de fonction du lieutenant Jean-Pierre Grondin, en tant que nouveau chef du centre d’incendie et de secours de Sainte-Rose. Nous publions ci-dessous le communiqué du SDIS 974.

Avec plus de 35 ans d'expérience, le Lieutenant Grondin est un professionnel chevronné qui a consacré sa carrière à aider les gens. Depuis mars 2023, le Lieutenant Grondin est le chef du centre d'incendie et de secours de Sainte-Rose. Auparavant, il a occupé différents postes de responsabilité, notamment chef du centre d'incendie et de secours de Salazie, où il a dirigé la mission d'ouverture du Centre en 24/24.

Le Lieutenant Grondin a également été coordinateur au centre de vaccination de la Nordev pendant la période Covid, où il a joué un rôle clé dans la lutte contre la pandémie.

En termes de formation et de diplômes, le Lieutenant Grondin a suivi une formation approfondie et possède plusieurs certifications, notamment celles d’officier de garde, de chef de groupe, de chef de centre, d’instructeur de conduite hors chemin, de lutte contre les pollutions accidentelles par hydrocarbures en mer et sur le littoral de niveau 2 et la formation à la gestion de la violence urbaine. Il est également titulaire du permis bateau.

Le Lieutenant Jean-Pierre Grondin est récipiendaire de la médaille d'or pour ses 30 ans de service, une distinction qui témoigne de son engagement envers la profession et sa contribution exemplaire à la protection des personnes et des biens.

En plus de ses missions habituelles, le Lieutenant Grondin participe à la formation des nouvelles recrues et a également contribué à la mise en place des sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers à La Réunion. Son expérience et son engagement indéfectible font de lui un modèle pour les jeunes pompiers.

Les sapeurs-pompiers de Sainte-Rose ont géré 557 interventions en 2022. 39 sapeurs-pompiers y travaillent dont 9 sapeurs-pompiers professionnels et 30 sapeurs-pompiers volontaires (dont 3 personnels féminins) et 1 personnel, technique et spécialisé. Ils disposent d'un camion-citerne Feux de forêts (CCF), d'un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) et d'un véhicule léger de commandement (VLC).