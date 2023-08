Los Angeles : comment fait l'ours pour se rafraichir ? il va dans un jacuzzi

Comment faire pour se rafraichir lorsque les températures sont très chaudes ? Un ours de Los Angeles (Etats-Unis) a trouvé la solution. Il s'est rendu dans le jardin d'une maison et s'est tranquillement installé dans le jacuzzi. Après s'être prélassé pendant de longues minutes, il a quitté les lieux par ses propres moyens sans voir rien cassé. On a beau être ours, on en est pas moins poli. Pour rappel, plusieurs pays de l'hémisphère nord sont en proie à des grosses vagues de chaleur.