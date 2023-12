Lutte : vingt ans de collaboration entre La Réunion et Rodrigues

Les comités de lutte de La Réunion et de Rodrigues ont fêté leur vingt ans d'union en cette fin d'année 2023. Une collaboration qui permet de développer et perfectionner la discipline dans la zone océan Indien. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photos : Comité Régional de Lutte de la Réunion)

Deux décennies que la lutte fait le pont entre Rodrigues et La Réunion

Les équipes de lutte olympique de Rodrigues et de La Réunion sont depuis plusieurs années au coeur d’un projet de développement et perfectionnement de ce sport ancestral sur leur territoire et plus largement dans la zone Océan Indien. Cette année 2023 marque le vingtième anniversaire de l’union des deux îles en faveur du rayonnement de cette discipline.

20 ans de collaboration, d'amitié et de performance autour de la lutte… ça se fête. En 2023 les comités régionaux de lutte de Rodrigues et de La Réunion ont festoyé en l’honneur des 20 ans de relations qui lient les deux îles. Tout commence en 2003, la lutte olympique, autant à Rodrigues qu’à La Réunion, n’en est qu’à ses balbutiements, la discipline dans l’Océan Indien n’est que faiblement reconnue mais le potentiel lui est bien présent, deux hommes vont alors faire germer un projet d’échanges sportifs qui ne cessera de s’accroître au fil des ans. Jean Alec Albert, entraîneur et président du comité lutte de Rodrigues, et Jean Pascal Henrion, ont établi ce projet d’échange avec pour ferme intention de favoriser le développement de ce sport dans le bassin Océan Indien mais aussi dans l’optique de développer le haut niveau dans les deux territoires. Les premières interactions commencent avec des voyages sportifs où les lutteurs des deux délégations s’entraînent ensemble dans un objectif de progression, les Réunionnais profitent de la vélocité et la ténacité des rodriguais et ces derniers bénéficient de l’avance technique des lutteurs péi. Au fil du temps les relations se consolident et les échanges deviennent récurrents, aujourd’hui le comité Réunion envoie des lutteurs réunionnais (catégories U-9 à U-20) à Rodrigues deux fois dans l’année. Les Rodriguais eux sont conviés tous les ans au Tournoi de Noel et séjournent deux semaines en moyenne sur l’île.

Des échanges “basés sur la jeunesse”

La collaboration des deux îles prend un tournant en 2015 quand 3 lutteurs rodriguais, ainsi que leur coach, sont intégrés dans le groupe SHN Réunion (formation des jeunes vers le haut niveau) afin de participer au tournoi labellisé de Créteil, en métropole. En 2018 David Ste Marie rejoint la structure de haut niveau de La Réunion, à Saint-Joseph, son objectif, y mener son double projet sportif et professionnel. Le rodriguais suit un cursus Staps et poursuit sa carrière de lutteur internationale en représentant la sélection mauricienne. En 2020 le désormais licencié du Lcsj devient champion de France Universitaire, en 2022 il glane une 3 ème place au championnat d’Afrique dans la catégorie des - 79 kg, la même année il obtient son BPJEPS et devient l’un des entraîneurs du Lutte club de Saint- Joseph. En 2019, 4 lutteuses rodriguaises passent 4 mois à s’entraîner à La Réunion tout en y étant scolarisées, elles terminent ce cycle d’entraînement et d’études en beauté en remportant un titre de vice-championne de France et deux cinquième places. “Nos échanges sont essentiellement basés sur la jeunesse, depuis 20 ans notre partenariat porte ses fruits, il fait vivre de belles expériences à nos jeunes et participe à la progression de nos pratiquants.” explique Jean-Pascal Henrion.

Une collaboration fraternelle

Outre l’aspect performance c’est une véritable alliance des cultures qui s’instille entre les deux équipes au cours de ces nombreuses années. A chaque voyage les groupes découvrent ou redécouvrent des lieux phares de l’île hôte, tous s’enrichissent des rencontres avec les locaux, apprécient la cuisine locale et vivent au rythme de chaque île le temps de quelques jours. Rodrigues et La Réunion, une histoire de lutte, une histoire d’échange et de fraternité, autrement dit l’exemple parfait de deux forces qui s’additionnent pour aller plus loin.