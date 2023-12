Lutte : les Réunionnais à la hauteur lors du Tournoi de Noël 2023

La lutte réunionnaise boucle cette année 2023 avec une 20ème édition, couronnée de succès, du Tournoi de Noël. Encore une fois le défi a été relevé, celui d’organiser le rassemblement annuel le plus important de l’Océan Indien en ce qui concerne la lutte olympique. Cette année le Tournoi de Noël a réuni des lutteurs, des catégories U-7 à séniors, venus de toute l’île mais aussi au-delà des frontières de notre caillou. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Comité régional de lutte)

Le comité régional de lutte de La Réunion avait cette année l’honneur d’accueillir des délégations en provenance de Rodrigues, de Maurice (équipe nationale/ club de Phoenix) et de métropole avec la présence du club alsacien de Sausheim et de lutteurs du pôle espoir de lutte de Font-Romeu.

213 lutteurs étaient présents sur ces deux jours de compétition pour s’affronter dans l’enceinte du gymnase Henri Ganofsky, à Saint-Joseph.

A la clé de cet évènement inédit sur l’île, la très convoitée première place au classement du tournoi mais aussi les tant attendus résulats du ranking régional. Ce ranking mis en place il y a déjà plusieurs mois par le comité lutte Réunion consiste à cumuler des points de classement sur un total de 3 tournois, l’objectif étant de définir qui est le meilleur athlète de cette fin d’année pour chacune des catégories d’âge existantes. Le lutteur du Lcsj Jonah Sevamy s'est vu attribuer ce fameux titre en additionnant le plus grand nombre de victoires et de points marqués sur l'ensemble du circuit.

- Du beau monde sur les tapis -

Le niveau de lutte cette saison est encore monté d’an cran, premièrement plusieurs lutteurs médaillés des derniers jeux des îles de l’Océan Indien ont concouru et performé lors du tournoi pour le plus grand plaisir des spectateurs, parmi-eux les deux saint-joséphois champions des JIOI, Jonah Sevamy et Valentin Damour, les mauriciens originaires de Rodrigues, également champions, Leopold John Kenneth et Ismael Ravina, ainsi que leur compatriote médaillé de bronze, Prosper Naldo.

Cette densité d’expérience et de talent a donné lieu à de superbes rencontres tant sur la compétition individuelle et par équipe. Les séniors réunionnais ont tenu à marquer leur territoire en obtenant 4 médailles d’or sur les 8 catégories séniors répertoriées, les 4 champions péi du jour sont tous originaires du Lutte Club de Saint-Joseph : Valentin Damour en -65 kg, Samuel Dijoux en -74 kg, Jonah Sevamy en - de 79 kg et Jean David Ste Marie en - de 86 kg.

Dans les catégories jeunes il y avait aussi du beau niveau, notamment avec la présence sur les tapis de 2 lutteurs du pôle espoir de Font-Romeu (Pyrénées Orientales) médaillés de bronze aux championnats de France 2023, Baralla Fabio en -48 kg, Axel Auville en -62 kg, tout les terminent à la première place du tournoi.