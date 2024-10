Lycée Léon de Lepervanche au Port : des enseignants déplorent un management "autoritaire", la direction va porter plainte

Durant trois jours, du 30 septembre au 2 octobre 2024, deux inspecteurs de l'Académie de Bordeaux étaient dans le département dans le cadre d'une enquête missionnée par le rectorat de La Réunion. L'objectif, "faire la lumière sur le management de manière contextualisé du lycée Léon de Lepervanche au Port", alors que des enseignants se plaignent de la direction. La direction de l'établissement réfute ces accusations et annonce qu'elle va porter plainte (Photo www.imazpress.com)

Cette enquête administrative diligentée par le rectorat de La Réunion intervient après la demande d'un syndicat, déplorant "le malaise profond" au lycée Léon de Lepervanche au Port.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction ce jeudi matin, des enseignants se disent inquiets de la gestion "autoritaire et dénuée d'empathie de la direction" qui "génère un climat de travail délétère, entraînant une détresse généralisée parmi les professeurs".

"Il est impératif de restaurer un climat de confiance, de respect et de bien-être, afin de permettre aux enseignants de retrouver la sérénité nécessaire pour accomplir leur mission auprès des élèves", ajoutent-ils.

Des accusations réfutées par la proviseure de l'établissement, Chantal Gawronski. "Le lycée est sorti de l'ombre et de la désaffection et d'une très mauvaise réputation grâce au travail de la nouvelle équipe avec le concours et l'adhésion de la très grande majorité des enseignants qui sont heureux de voir à quel point le lycée fonctionne de nouveau parfaitement bien et est pleinement au service de la réussite des élèves", dit-elle à Imaz Press

"Cela déplaît à certains enseignants", poursuit la proviseure. "Comme partout il est difficile de faire l'unanimité."

"L'important, ce qui guide l'établissement et l'équipe de direction c'est l'intérêt et la réussite de nos jeunes", conclut Chantal Gawronski.

Interrogé, le rectorat confirme la tenue de cette enquête administrative. Toutefois, l'académie précise que "une enquête 360 degrés est organisée régulièrement pour faire le point sur les caractéristiques de pilotage et de management d'un établissement scolaire de manière contextualisée".

"Le lycée professionnel Léon de Lepervanche n'est pas le seul à bénéficier de ce dispositif cette année. Il s'agit de recueillir un ensemble de points de vue provenant de plusieurs sources, qui permettent à la gouvernance académique d'avoir une vision plus claire pour tracer la feuille de route pour la progression des organisations. Ce retour d'information a une visée constructive", ajoute le rectorat de La Réunion.

La proviseure a annoncé qu'une plainte allait être déposée par l'établissement.



