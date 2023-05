Mafate : un nouveau remplaçant pour les élèves de la Nouvelle… mais pour combien de temps

Le mercredi 26 avril 2023, les 15 élèves de la Nouvelle dans le cirque de Mafate se sont retrouvés sans professeur, sans classe, sans possibilité de se rendre à l'école. Et pour cause, le contrat de la remplaçante qui leur faisait cours avait pris fin. L'école à la maison s'est donc mise en place. Heureusement, un remplaçant a été trouvé en urgence, mais ce n'est que provisoire. Une bonne nouvelle pour les élèves et leurs parents, même si cela ne résout pas le problème de fond, celui de la présence d'un enseignant voire même deux de façon pérenne pour l'école de la Nouvelle (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Contactée, la mairie de La Possession nous a informé qu'un remplaçant avait été trouvé. Un enseignant qui a pris son poste ce mardi 2 mai 2023.

Toutefois, si la présence d'un remplaçant pour les élèves rassure les parents d'élèves et les marmailles, une question se pose : combien de temps restera-t-il ?

Selon les parents d'élèves, le remplaçant ne devrait rester que jusqu'au 12 mai. Ce qui laisse peu de temps aux élèves pour avoir cours, mais également peu de temps pour trouver un autre enseignant. Après le 12, que se passera-t-il ? "Aucune information", nous indique Jonathan Libelle, père de deux filles scolarisées à la Nouvelle.

- Des remplaçants encore et encore… -

Avoir un remplaçant est une bonne nouvelle pour le cirque, mais le problème de fond n'est pour autant pas résolu. Ce que veulent les parents, ce n'est pas des remplaçants à répétition avec des absences et des craintes que ces enseignants manquent à l'appel.

"Ils vont trouver un remplaçant et après quoi ? Le remplaçant va repartir et ce sera encore la même galère", lance Christelle Oreo. "À chaque fois que l'enseignant est malade les enfants n'ont pas cours pendant deux à trois semaines." "Le rectorat ne comprend pas qu'il faut deux personnes pour que ça fonctionne correctement", ajoute-t-elle.

"Cela fait au moins deux ans que le souci est récurrent", confie Christelle Oreo, maman d'un élève de CM2. "Du coup les enfants sont en retard sur tout le programme et ceux, même si la remplaçante qui vient de partir à tout fait pour les remettre à niveau."

Christelle, maman d'un garçon, s'inquiète pour le passage en 6ème de son fils. "Personnellement j'achète des livres pour faire le travail car il y a beaucoup d'absences", souligne-t-elle.

Jonathan, Libelle, père de deux filles est également très en colère face à cette situation. "On a appelé la mairie et le rectorat, mais l'on n' aucune réponse concrète." Quand l'enseignant est malade ou qu'il n'y a pas de remplaçant, "nos enfants ne vont pas à l'école". "Ma petite adore l'école et à chaque fois elle me demande pourquoi elle n'y va pas", confie le père de famille.

- Les enseignants manquent à l'appel -

Pour les parents, la solution serait de trouver un enseignant qui reste. Et dans le meilleur des cas, deux enseignants pour assumer ensemble, la tâche d'enseigner aux 15 élèves de l'école de la Nouvelle.

Christelle Oreo nous confie qu'à Mafate, il est difficile de trouver des remplaçants." Avant ils étaient deux, une institutrice et un accompagnant pour les enfants en difficulté mais depuis deux ans, il n'y en a plus qu'une." Pour quelle raison ? Aucune idée, ajoute la mère de famille.

Une situation impossible pour les enseignants. "Les élèves sont dans deux classes. Quand elle donne des leçons aux grands elle ne peut pas veiller les petits et inversement quand elle va voir les petits." "Elle devait gérer des élèves de la petite maternelle au CM2", précise l'habitante de la Nouvelle.

"L'ancienne maîtresse se retrouvait seule à gérer petits et grands. C'est très difficile pour une seule institutrice", ajoute la mère de famille.

Les Mafatais se sentent "oubliés", confie Jonathan Libelle, père de deux filles de 3 et 4 ans.

- Mafate, une affectation compliquée selon le rectorat -

"L'enseignante affectée normalement ayant reconduit son arrêt maladie, l'Éducation nationale reste très vigilante afin qu'elle soit remplacée rapidement", précise la mairie. "Néanmoins l'affectation à Mafate est compliquée et cela peut expliquer qu'il y ait un peu de délai", précise la commune.

Contacté, le rectorat confirme la mise en place de la continuité pédagogique pour les enfants dès lors qu'un enseignant est absent. "Les enfants reçoivent chez eux les exercices à faire", précise l'Académie.

Concernant les problèmes d'enseignant, "c'est un poste à particularité, un poste à profil avec des conditions sportives et que la personne soit prête à monter là-haut et prendre en charge une classe unique d'une dizaine d'enfants", indique le rectorat.

Une académie qui précise "accorder beaucoup de moyens à Mafate. On a un coordinateur qui circule dans les neuf écoles du cirque pour accompagner en permanence les enseignants".

En attendant, les petits élèves de Mafate retrouvent le chemin de l'école, en espérant qu'un jour, une solution pérenne soit trouvée.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com