Matante Rosina n'a pas eu besoin d'arroser hier soir et encore moins ce mardi 27 février 2024. En effet, dans l'est, la pluie est toujours présente ce matin. Ailleurs en revanche, elle note un beau ciel bleu essentiellement le matin. Dans l'après-midi, les nuages se forment sur les hauteurs et vont certainement déborder sur les côtes de l'île en fin de journée en laissant échapper quelques averses. (photo rb/www.imazpress.com)