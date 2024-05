Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer, à La Réunion les 14 et 15 mai

Madame Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer, se rendra à La Réunion le mardi 14 et mercredi 15 mai 2024. Ce premier déplacement sera consacré aux thématiques de sécurité, de mobilité, de logement, d’agriculture et de vie chère, préoccupations majeures des Réunionnaises et les Réunionnais. Dans ce cadre, la ministre rencontrera les acteurs économiques et institutionnels de l’île à l’occasion de plusieurs séquences de terrain.

Aux côtés de la secrétaire d’Etat chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou, la ministre se rendra également au Grand port maritime de La Réunion pour valoriser les projets de modernisation financés dans le cadre du programme France 2030 et de coopération régionale.

- Programme prévisionnel -

Mardi 14 mai 2024

10h00

Entretien avec la présidente du conseil régional, Huguette Bello

Hôtel de région, avenue René Cassin, Saint-Denis

Tour images, puis hors presse. Micro tendu à l’issue

11h15

Entretien avec le président du conseil départemental, Cyrille Melchior

Hôtel du département, rue de la Source, Saint-Denis

Tour images, puis hors presse.

12h15

Signature du Pacte local des solidarités et de la déclaration d’intention commune pour la sécurisation de la ressource en eau des microrégions Est et Nord

Hôtel du département, rue de la Source, Saint-Denis

Toute presse accréditée, micro tendu à l’issue

14h30

Bilan des opérations "place nette" et inauguration de la brigade de gendarmerie de proximité de Bras-Fusil

8 Rue André Ducheman, Saint-Benoît

Tour images, micro tendu à l’issue

15h55

Présentation des trois types d’opérations logement livrées dans le quartier de Bras-Panon et inauguration de la résidence pour les personnes âgées Corossol

Résidence Corossol, 2 allée des Bois Noirs, Bras-Panon

Toute presse accréditée, micro tendu à l’issue

Mercredi 15 mai

8h00

Echanges avec les services de l’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité (LADOM) et des bénéficiaires de l’aide à la continuité territoriale

Le Quartz, 216 Boulevard Jean Jaurès, Saint-Denis

Toute presse accréditée, micro tendu à l’issue

9h35

Visite d’une exploitation agricole touchée par le cyclone Belal

19 Chemin de Marencourt, Sainte Suzanne

Toute presse accréditée, micro tendu à l’issue12h30

Visite du Grand port maritime de La Réunion, accompagnée de la secrétaire d’Etat chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux.

- Visite de la capitainerie du Port pour la présentation des projets de modernisation du Grand Port maritime (France 2030) et de coopération régionale Toute presse accréditée

- Visite de la darse de pêche pour évoquer les enjeux de renouvellement de la flotte de pêche Tour images

- À bord du Marion Dufresne pour une présentation de l’année de la mer Toute presse accréditée, micro tendu à l’issue

Grand port maritime, Le Port

15h20

Séquence sur la vie chère

- Déambulation sur le marché au Gros Toute presse accréditée

- Réunion sur la formation des prix Tour images, micro tendu à l’issue

Zone industrielle, avenue Charles Isautier, Saint-Pierre