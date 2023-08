Même si le matin commence avec quelques timides rayons de soleil du côté ouest, Matante Rosina enfile son imperméable car il va y avoir du changement ce samedi 12 août 2023. Les nuages ont tendance à s'étirer et à faire tomber quelques gouttes du côté de l'est de l'île. Petit à petit, ces pluies décident de s'étendre un peu partout dans l'après-midi et les montagnes se prennent de vraies douches. (photo rb/www.imazpress.com)