Maurice : l’ancien chef du gouvernement Pravind Jugnauth libéré sous caution

Ce dimanche 16 février 2025 - peu avant minuit - l’ancien Premier ministre de l'île Maurice, Pravind Jugnauth a retrouvé la liberté. L'ancien chef du gouvernement et sa femme avaient été placés en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent (Photo : AFP)

Le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) a finalement décidé de ne pas faire appel de la libération sous caution de l’ex-Premier ministre, indique L'Express Maurice.

Pravind Jugnauth a donc pu rentrer chez lui, accompagné de supporters venus le soutenir.

L’ancien Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth, au pouvoir de 2017 à 2024, a été arrêté dimanche dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent.

Les policiers ont interpellé au petit matin l’ancien chef de gouvernement, âgé de 63 ans, et sa femme Kobita Jugnauth, avant de les interroger pendant plusieurs heures, ont ajouté ces sources sous couvert de l’anonymat.

"Il a donné sa version des faits et nié les accusations à son encontre", a déclaré à la presse son avocat, Me Raouf Gulbul.

- Deux cautions à payer -

Le magistrat Rishan Chineah a accordé la liberté sur parole à Pravind Jugnauth.

Mais l'ancien Premier ministre devra toutefois se présenter à la cour ce lundi 17 février 2025 pour payer deux cautions de 750.000 roupies (environ 15.400 euros) chacune et signer une reconnaissance de dette de cinq millions de roupies (environ 102.500 euros).

- Le domicile d’un autre suspect perquisitionné -

Selon un rapport de police consulté par l’AFP, les enquêteurs ont perquisitionné le domicile d’un autre suspect et ont trouvé des documents portant les noms de Pravind et Kobita Jugnauth, des montres de luxe et des liasses de billets.

La commission des crimes financiers de l’île avait demandé samedi à la police d’arrêter le couple Jugnauth et deux autres suspects, s’ils tentaient de quitter le pays.

