Marine Guignard a remporté la 1ère place de la finale régionale du meilleur apprenti de France spécialité "Pâtisserie" et représentera La Réunion à la finale nationale le 8 avril 2024 à Dijon. Nicolas Acama Virama et Xavier Banor se classent respectivement à la 2ème et 3ème place du concours.

Les autres candidats finissent 4ème ex-aequo : Nico Somera Moti, David Carpanin, Pinakan Mourouguin Pottigan et Olivier Firmini.