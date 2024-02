Matante Rosina boit son café sur sa terrasse ce mercredi 21 février 2024 au matin, il fait beau mais elle sait que la météo va changer. En effet, cet après-midi, elle pense que les nuages vont se former et encombrer le ciel d'abord dans l'ouest et glisser au fur et à mesure vers le sud-est de l'île. Quelques gouttes peuvent tomber dans ces régions. Ailleurs le soleil s'accroche. Il va faire très chaud encore aujourd'hui. (photo rb/www.imazpress.com)