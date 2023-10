Mesures d'urgence pour la baisse des prix : un amendement concernant le BQP adopté

Dans le cadre de l'examen ce lundi 9 octobre 2023 du projet de loi portant mesures d’urgence pour adapter les dispositions du code de commerce relatives aux négociations commerciales dans la grande distribution, Karine Lebon a déposé un amendement visant à ce que la baisse générale des prix tant annoncée s'applique également le plus rapidement possible aux produits du Bouclier-Qualité-Prix (BQP) dans les Outre-mer. L'amendement a été adopté en première lecture. (Photo bouclier qualité prix BQP , photo Sly imazpress)

Selon la députée Karine Lebon, qui est en congé maternité et dont l'amendement a été défendu par Philippe Naillet et Emeline K/Bidi, "la mesure proposée dans ce projet de loi est particulièrement insuffisante pour lutter contre l'inflation qui touche notre pays".

"Comme à son habitude, le gouvernement n'avait absolument rien prévu pour prendre en compte les spécificités des territoires ultramarins et la vie chère qui les frappe de plein fouet depuis bien trop longtemps" ajoute-t-elle.

Ce projet de loi, qui a pour objectif d'avancer de deux mois la fin des négociations commerciales afin que la baisse des prix des matières premières sur le marché mondial se répercute rapidement sur les prix à la vente dans la grande distribution, ne prenait pas en compte le BQP.

Dès lors, les nouveaux prix seront affichés en rayon le 16 janvier 2024...sauf pour le BQP.

"Le problème est que ce projet de loi ne prenait pas en compte les négociations relatives au BQP qui doivent normalement se terminer au mois de mars. Il aurait donc fallu que les Réunionnais attendent jusqu'à cette date pour voir les prix de ces produits diminuer, ce qui est inacceptable" indique Karine Lebon.

"Grâce à l'adoption de cet amendement, les Réunionnaises et Réunionnais pourront bénéficier d'une baisse des prix en rayon des produits du BQP dès le début de l'année prochaine" souligne la député.

Le projet de loi doit désormais être adopté par le Sénat, avec le risque que la disposition ajoutée par la députée contre l'avis du gouvernement soit supprimée.

"J'en appelle à la responsabilité de toutes les sénatrices et de tous les sénateurs, et particulièrement aux élus réunionnais, pour préserver cette disposition importante pour plus de justice sociale sur notre territoire" conclut-elle.