Météo : le sud reste placé en vigilance jaune pour vents forts

Après un samedi 17 février venteux, Météo France annonce que le sud de l'île reste placé en vigilance jaune pour vents forts ce dimanche 18 février. Des rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 80 km/h soufflent actuellement du côté de Saint-Pierre, 60 à 70 km/h entre Saint-André et Saint-Denis, 50 à 60 km/h sur les sommets exposés de l'île (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Ce dimanche 18 février, le temps venteux se poursuit "côté ciel, le début de matinée est ponctué de faibles averses qui viennent s'échouer sur la façade Sud-Est du département approximativement de Saint Benoît à Saint-Joseph. Partout ailleurs, ce sont les éclaircies qui dominent malgré la présence de quelques nuages d'altitudes."

"Au fil des heures, les pentes s'ennuagent et des averses isolées se produisent dans les hauts de l'Est puis de l'Ouest et du Nord-Ouest en début d'après-midi avant le retour d'éclaircies en fin de journée. Les littoraux Nord-Est et Sud-Ouest conservent quand à eux de belles périodes ensoleillées à la faveur d'un alizé véloce. Les éclaircies résistent également sur les sommets ainsi que dans les cirques."

"La mer reste forte dans l'Est, le Sud-Est et le Sud avec une houle d'alizé voisine de 2 mètres 50 à 3 mètres s'amortissant lentement. La mer est peu agitée dans l'Ouest et le Nord-Ouest mais agitée au vent dans le Nord", précise les métérologues.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com