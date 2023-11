Les acteurs professionnels réunionnais s’engagent pour une mobilité douce et durable

Le vendredi 10 novembre dernier a eu lieu la signature d'une charte d'engagement entre les acteurs professionnels réunionnais de la mobilité douce et durable. Nous diffusons leur communiqué.

Conscient des difficultés que représentent les changements d’habitudes des réunionnais quant à leur mode de déplacement (la voiture est le premier mode de déplacement : 66% des déplacements), Jules Dieudonné, fondateur de REZOLA, a souhaité réunir les acteurs professionnels déjà présents et engagés respectivement dans cette démarche pour porter ensemble les projets de développement de la mobilité locale et devenir un acteur incontournable dans les échanges :

● mettre en lumière les actions déjà réalisées ou en cours par rapport au discours politique

● peser de plus en plus dans les décisions de politique de mobilité durable

● et surtout fournir à nos décideurs les éléments de réponses quant à l’usage des moyens de déplacements durable, mais également en matière d’aménagement du territoire

"À l’occasion du Congrès, nous, professionnels Réunionnais des Mobilités Durables, nous sommes persuadés que nous devons aller plus loin au niveau de nos territoires notamment en accélérant la sortie des énergies fossiles et en favorisant à La Réunion une mobilité Durable à un coût accessible à tous les réunionnais !"

La Réunion est un territoire qui doit faire face depuis plusieurs années à une véritable problématique : les déplacements quotidiens de ses habitants. Malgré les efforts consentis pour le développement des transports collectifs, "goulots d’étranglement", "coma circulatoire" ou encore "transports en commun non performants" sont des mots qui font malheureusement parti du vocabulaire local.

● 2,5 Millions de déplacements sont effectués tous les jours à La Réunion.

● près de 475 000 véhicules en circulation (source : IEDOM rapport annuel économique La Réunion 2021) avec une perspective à 580 000 véhicules en 2035.

● près de 35 000 véhicules supplémentaires sont immatriculés chaque année.

● Ceci n’est pas sans conséquences, puisque dans le même temps la quantité de CO2 émise par habitant à La Réunion n’a cessé d’augmenter ces dernières jusqu’à dépasser la moyenne nationale : 4,96 Tonnes de CO2 comparativement à la France (4,37 T/an/hab).Source : Observatoire Énergie Réunion (OER), animé par Horizon Réunion

● 54% des émissions liées à la circulation routière incombent aux véhicules particuliers, c’est- à-dire celles utilisées en grande majorité par les ménages.

● 97% des Gaz à Effet de Serre émis par les transports sont constitués de CO2 provenant de la combustion de carburants.

Une volonté commune de mise en avant des actions déjà existantes sur le territoire.

Conscient des difficultés que représentent ces changements d’habitudes, Jules Dieudonné, fondateur de REZOLA, a souhaité réunir les acteurs déjà présents et engagés respectivement dans cette démarche. Dans le cadre de la charte d’engagement, le regroupement des acteurs professionnels réunionnais est une nécessité pour porter ensemble les projets de développement de la mobilité locale et de positionner cette nouvelle association comme un acteur incontournable dans les échanges.

● Présentation des membres fondateurs, Rézola :

Rézola est une entreprise réunionnaise dédiée à la mobilité durable. Sa volonté est de faciliter les déplacements quotidiens (hors domicile-travail) des habitants, à travers une solution mobile complémentaire à l’offre des transports existante et de devenir le 1er acteur de service multimodal à La Réunion.

A terme, Rézola permettra aux utilisateurs de se déplacer quotidiennement grâce à des véhicules électriques, disponibles en libre-service dans un réseau d’une trentaine de stations réparties sur toute l’île.

● Présentation des membres fondateurs, Karos

Karos est une société française fondée en 2014 qui propose une plateforme de covoiturage domicile-travail. Elle déploie des solutions personnalisées pour les entreprises et les collectivités. Derrière l’application de covoiturage domicile-travail Karos, c’est un projet à impact positif. L’objectif principal est de proposer un autre moyen pour se déplacer plus économique, plus convivial et plus respectueux de l’environnement.

Aujourd’hui, près de 62 000 utilisateurs réunionnais covoiturent avec Karos. Irshad Akhoun son délégué régional a beaucoup œuvré pour en faire un des premiers acteurs du covoiturage à La Réunion.

• Présentation des membres fondateurs, Vélo Vie

L’Association Vélo Vie Réunion a pour objet de promouvoir la pratique et la défense du vélo en toute sécurité, sur les routes et en milieu naturel ; rappeler en toutes circonstances les droits et les devoirs du cycliste ; encourager la réalisation des infrastructures et équipements propres au vélo dans toutes les communes de l’île. Son président, Daniel Omer Hoarau, milite depuis toujours pour la place du Vélo dans la Ville et au-delà. "Par manque de propositions pour des solutions de déplacements efficaces, la voiture reste le moyen de transport privilégié des réunionnais. L’île souffre d’un réseau automobile saturé, qui subit quotidiennement des embouteillages chroniques. Ajouté à cela l’arrivée des premières pluies qui vont achever de perturber le réseau routier et La Réunion se retrouve régulièrement dans un coma circulatoire."

Pourtant, près de 400 km de routes nationales et plus de 5000 km de routes départementales et communales desservent l’île. Les agglomérations de communes disposent toutes d’un service de transport en commun et les liaisons sont faites par le réseau régional.

Mais La Réunion manque d’une offre de transports alternatifs plus développée.

"Chez REZOLA, et avec KAROS et l’association VÉLO VIE RÉUNION, nous sommes persuadés que nous devons aller plus loin au niveau de notre territoire, notamment en accélérant la sortie des énergies fossiles et en favorisant à La Réunion une mobilité durable et à un coût accessible pour tous les réunionnais !", déclare Jules Dieudonné.

C’est pourquoi, ces 3 signataires s’engagent à créer ensemble l’association “’ASPRO- MOD” (ASsociation PROfessionnelle des Acteurs de la MObilité Durable.

L’association a pour vocation de promouvoir, d’encadrer et de protéger les intérêts des professionnels du secteur d’activité « Déplacements Durables » et de :

● mettre en lumière les actions déjà réalisées ou en cours par rapport au discours politique

● peser de plus en plus dans les décisions de politique de mobilité durable

● et surtout de fournir à nos décideurs les éléments de réponses quant à l’usage des moyens de déplacements durable, mais également en matière d’aménagement du territoire

Aussi l’Association des professionnels Réunionnais de la Mobilité Durable font front commun et font montre de leur volonté d’encourager une mobilité durable à La Réunion.

Des contacts sont en cours avec d’autres acteurs de la mobilité durable pour élargir cette association et concourir efficacement à la mise en place des solutions durables en matière de déplacements à La Réunion ainsi “nous invitons bien sûr, tous les acteurs privés et citoyens de la mobilité durable, engagés pour la Réunion, à nous rejoindre pour faire avancer ces sujets tellement structurants pour nous, mais surtout les générations à venir", précise Jules Dieudonné.