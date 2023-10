Momifié par accident, grosse citrouille, une grenouille camouflée en crotte

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 9 au vendredi 13 octobre le voici : la ville américaine de Reading, a enfin dit adieu à son résident le plus insolite, un homme momifié enterré samedi. Il y a aussi cette citrouille américaine qui a battu le record du monde de grosseur avec ses 1.247 kg. Une espèce de grenouilles affiche un motif coloré inhabituel, dans le but de se camoufler en fiente.

- Accidentellement momifié il y a 128 ans, un homme enfin enterré aux Etats-Unis -

Une pierre tombale a été dévoilée sous un temps pluvieux et les yeux de dizaines de curieux.

Toute la semaine, d'autres avaient fait la queue pour lui rendre hommage, le prendre en photo ou le contempler, ébahis.

"Stoneman Willie", c'est le surnom donné il y a bien longtemps à un voleur présumé, mort en 1895 dans une prison puis transporté vers l'entreprise de pompes funèbres Theo C. Auman. Là, il a été accidentellement momifié.

"128 ans plus tard, il est toujours là", avait dit à l'AFP avant l'enterrement l'actuel directeur de l'entreprise, Kyle Blankenbiller.

L'homme, qui a fini par être la plus vieille momie des Etats-Unis, a donné un faux nom quand il a été incarcéré, mais l'entreprise a révélé samedi, à l'occasion de la cérémonie, son véritable patronyme: James Murphy.

La momie a fasciné des milliers de personnes, dont des habitants de Reading mais aussi des chercheurs et même, il y a longtemps, des écoliers en voyage scolaire.

Devenu une attraction à Reading, Stoneman Willie, "notre ami", méritait bien un hommage avant d'être mis en terre, dit M. Blankenbiller.

- La plus grosse citrouille du monde pèse plus d'une tonne -

Une citrouille gigantesque de plus d'une tonne a battu en Californie le record de la plus grosse cucurbitacée au monde avec 1.247 kg. L'heureux agriculteur propriétaire de cet énorme légume a empoché un prix de 30.000 dollars (soit un peu plus de 28.000 euros). La citrouille américaine bat ainsi la citrouille italienne qui détenait le précédent record du monde avec 1.226 kg

Affichant 1.247 kg (2.749 pounds) sur la balance, l'énorme potiron a affolé les compteurs lundi, au festival de la citrouille de Half Moon Bay, près de San Francisco.

Vêtu d'un tee-shirt orange pour l'occasion, Travis Gienger a levé les bras en signe de triomphe au moment de la pesée, tandis que des amplis faisaient résonner We are the champions du groupe Queen en fond.

A new world ???? record! The winner of the 50th annual Half Moon Bay World Championship Pumpkin Weigh-Off.

2749 pounds. Defending champ Travis Gienger from Minnesota wins again. pic.twitter.com/TSvimsUzBQ — Ian Cull (@NBCian) October 9, 2023

Le concours vieux de 50 ans voit s'affronter des cultivateurs de méga-courges venus de toute l'Amérique du Nord.

Originaire du Minnesota, dans le nord des Etats-Unis, la citrouille de Travis Gienger a devancé sa concurrente la plus proche de plus de 110 kg.

Le précédent record du monde avait été établi en 2021 en Italie, avec 1.226 kg.

La courge triomphale sera exposée ce weekend au festival d'Art et de Citrouille de Half Moon Bay.

- Une grenouille se camoufle en crotte pour échapper aux prédateurs, selon une étude -

Une équipe de chercheurs a placé durant huit jours plusieurs figurines en cire d'amphibiens de couleurs différentes dans une volière, une expérience présentée comme "inédite".

Elle a constaté que les pastiches imitant les jeunes individus appartenant à l'espèce de grenouilles volantes de Wallace, qui vivent au sol après la naissance, échappaient plus souvent aux attaques.

Or ces amphibiens ont durant leur jeunesse une coloration rouge vif avec de petits points blancs, ce qui les fait souvent passer pour des excréments de volatiles ou de chauve-souris.

Le taux d'attaque était réduit de moitié comparé à leurs comparses totalement rouges, résultat suggérant selon le zoo que "les points blancs camouflent un individu autrement très visible et trompent les prédateurs".

"Les jeunes grenouilles misent probablement sur le fait qu'elles sont certes vues, mais prises pour quelque chose de non comestible", explique dans un communiqué Susanne Stückler, de l'université de Vienne, dont l'étude vient de paraître dans la revue "Behavioral Ecology and Sociobiology".

A l'âge adulte, ces grenouilles hors du commun rejoignent les cimes et se fondent alors dans la canopée en se parant d'une élégante et longiligne silhouette vert émeraude. Elles planent d'arbre en arbre jusqu'à seize mètres de distance, grâce à des peaux entre les orteils et à des appendices sur les bras et les jambes.

"Il existe peu d'exemples de modifications du camouflage" avec l'âge, estime l'étude dans sa conclusion. "Ces résultats font donc de la grenouille volante de Wallace un exemple unique de la manière dont les animaux peuvent modifier leurs défenses anti-prédateurs en vieillissant et en se déplaçant vers des environnements nouveaux ou différents".

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com