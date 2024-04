Ce week-end du 6 et 7 avril 2024, ont eu lieu à Paris les championnats de France de Muay Thaï éducatif. Deux jeunes Réunionnais étaient en live. Endrea et N'Jel Bagnolet. La jeune Endrea a terminé première et devient donc championne de France.

Son frère a terminé à la quatrième place, "mais n'a pas démérité", comme le souligne leur entraîneur.

