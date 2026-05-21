Neuvième édition du Prix Réunionnais de la Mixité : Chancegal met à l’honneur les jeunes qui osent la mixité

Alors que certains métiers restent encore très peu mixtes, l’association Chancegal organise ce jeudi 21 mai 2026 à la Cité des Métiers de Saint-Pierre sa 9e édition du Prix Réunionnais de la Mixité. Cet événement vise à promouvoir une orientation plus libre, plus égalitaire et sans stéréotypes, en valorisant les jeunes engagé·e·s dans des filières où leur genre reste sous-représenté. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Depuis près de 25 ans, Chancegal agit à La Réunion pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, sensibiliser aux enjeux de l’égalité et encourager une plus grande mixité dans les parcours de formation et les métiers.

Depuis 2015, le Prix Réunionnais de la Mixité récompense des élèves, étudiant·e·s, apprenti·e·s ou personnes en formation ayant choisi d’intégrer des secteurs où leur genre reste encore minoritaire, notamment dans :

• L’automobile ;

• Le transport ;

• Le bâtiment ;

• Les métiers techniques et industriels ;

• Mais aussi les métiers du soin, de l’accompagnement ou de l’éducation.

- Des chiffres qui rappellent que la mixité reste un enjeu majeur -

Aujourd’hui encore, les choix d’orientation restent fortement influencés par les stéréotypes de genre.

Selon les données les plus récentes :

• Les femmes représentent seulement 6 % des personnes en formation dans les métiers techniques de l’automobile (ANFA1 , 2024) ;

• Elles représentent environ 13 % des effectifs dans le bâtiment et la construction (Fédération Française du Bâtiment, 2026) ;

• À l’inverse, dans les métiers du soin et de l’accompagnement, les hommes restent très peu représentés : ils ne constituent que 2,3 % des aides à domicile. (France Travail, 2025)

Derrière ces chiffres se cachent encore trop souvent des réalités de terrain : isolement, stéréotypes, manque de modèles ou autocensure dans les choix d’orientation.

- Une matinée de valorisation et d’échanges -

Cette matinée réunira :

• Des jeunes lauréat·e·s venu·e·s de plusieurs établissements de La Réunion ;

• Des équipes éducatives et établissements de formation ;

• Des entreprises et branches professionnelles engagées ;

• Des partenaires institutionnels et économiques ;

• Ainsi que des collégien·ne·s et jeunes en orientation.

Au programme :

• Ouverture institutionnelle ;

• Prise de parole des partenaires ;

• Table ronde autour des parcours et des choix d’orientation, avec notamment des témoignages de femme engagée dans les métiers de l’économie bleue, d’une femme pompière, d’un homme sage-femme ou encore d’acteurs mobilisés contre les discriminations et l’homophobie ;

• Remise officielle des prix ;

• Échanges avec les jeunes et partenaires.

Cette 9e édition est rendue possible grâce à la mobilisation de nombreux partenaires, notamment :

• La Cité des Métiers de La Réunion ;

• La CFDT ;

• BFC Océan Indien ;

• Orange ;

• OPCO Mobilités ;

• La CPME ;

• L’AFPAR ;

Ainsi qu’avec le soutien du Fonds Social Européen +, de la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité (État) et de la Région Réunion.