Nouvelle formation à La Réunion : le titre responsable d'entreprise artisanale du bâtiment

Le GIP-FCIP (groupement d'intérêt public – formation continue insertion professionnelle) a été habilité par la CAPEB Nationale pour mettre en place la formation de titre responsable d'entreprise artisanale du bâtiment. (Photo sly/www.imazpress.com)

En collaboration avec la CAPEB Réunion sur le plan local, cette nouvelle formation certifiante sur le territoire s'adresse :

- Aux chefs d'entreprise en activité qui veulent faire gagner leur entreprise sans mettre en pause leur activité ;

- Aux enfants de dirigeants se préparant à la relève ;

- Aux salariés porteurs d'un projet de reprise ;

- Aux micro-entrepreneurs voulant faire évoluer leur statut ou structurer leur entreprise.

"Il ne s'agit pas d'une formation classique. Elle a été pensée pour les entrepreneurs, avec un rythme compatible avec leur vie professionnelle", note l'Académie.

Cette formation est "innovante car elle permet d'obtenir une certification tout en continuant son activité, adaptée à l'activité des chefs d'entreprise avec un rythme de 2,5 jours de formation / mois, de proximité car elle est ancrée dans la réalité des entreprises réunionnaises, concrète car elle va proposer des études de cas fondées sur les problématiques réellement rencontrées par les entrepreneurs dans leurs entreprises".