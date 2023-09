Ce jeudi 21 septembre 2023, Matante Rosina laisse son parapluie de côté puisque pour elle les petites pluies de l'est se dissipent. Cependant, à la mi-journée, elle sent que les nuages vont s'emparer des hauts de l'île et peuvent même provoquer quelques averses dans l'après-midi. Dans les bas, les températures sont relativement chaudes, en revanche, dans les hauts, munissez-vous d'une petite laine tout de même. (photo rb/www.imazpress.com)