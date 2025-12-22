Saint-Denis : la police nationale enlève 188 voitures hors d'usage de la voie publique

Ce lundi 22 décembre 2025, la police nationale de La Réunion annonce que la Brigade Spécialisée de Terrain de Saint-Denis a travaillé avec des partenaires institutionnels et des bailleurs sociaux afin d'enlever 188 voitures hors d'usage de la voie publique. Ces véhicules ont ensuite été envoyés à la destruction (Photo : Police Nationale de La Réunion)

Il y en a peut-être une, ou plusieurs à côté de chez vous : les véhicules hors d’usage, VHU, poussent comme des champignons à La Réunion. C’est normalement la responsabilité du propriétaire d’enlever ces véhicules, malheureusement ces VHU deviennent des voitures ventouses, à la fois stockage pour un amoncellement de déchets, nids à rats ou à moustiques.

- Les VHU, un déchet dangereux -

En France, chaque année, environ 1,2 million de véhicules hors d'usage, principalement des voitures particulières, sont traités dans 1 700 centres VHU et 60 broyeurs. L’âge moyen des VHU s'établit à environ 19 ans. Le nombre de véhicules neufs mis sur le marché national s'établit à environ 2 millions par an.

Les centres VHU sont tenus de reprendre gratuitement les VHU qui leur sont remis par leurs détenteurs, quelle qu’en soit la marque.

D’avril à juin 2025, 7 320 voitures neuves ont été immatriculées à La Réunion, soit une augmentation de 7 % par rapport à la même période en 2024. Les voitures hors d'usage, elles, dorment au bord de nos routes et des ravines.

