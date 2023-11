Office de l'eau : plus de 3 millions d’euros votés pour l’eau et l’assainissement

Le Conseil d’administration de l’Office de l’eau Réunion s’est réuni ce mardi 28 novembre 2023, sous l’égide de son Président délégué, Gilles Hubert. Plus d’une vingtaine de dossiers étaient à l’ordre du jour, parmi lesquels l’accompagnement financier de l’Office de l’eau Réunion aux projets portés par la CIVIS, le TCO, la CINOR, la CIREST et La Créole. Un peu plus de trois millions d'euros ont été votés pour l’eau et l’assainissement. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Office de l'eau)

1,2 millions d’euros d’aides sont attribués aux travaux visant à préserver la ressource en eau ainsi qu’à améliorer la distribution en eau potable dans les différents territoires de l’île : télégestion des unités de potabilisation de Cilaos, renforcement des stations de pompage à L’Étang-Salé, modernisation du réseau d’eau potable sur la Petite-Ile, à Bras Panon, Sainte-Marie et Saint-Paul font parties des projets financés.



Un appui financier de plus d’1,8 millions d’euros a également été approuvé pour le traitement des eaux usées : extension des réseaux d’eaux usées à St Paul et Trois Bassins, modernisation du réseau de collecte en centre-ville de Saint-Leu. 2 projets portés respectivement par la CIVIS et la CINOR visent l’amélioration des dispositifs d’assainissement non collectif des particuliers.



Parmi les autres sujets, un accompagnement à hauteur de 5 000 euros pour la réalisation d’un film documentaire sur les rivières de La Réunion, diffusé prochainement sur Ushuaïa TV et TV5 Monde, et Antenne Réunion en 2024, l’appui à une formation des techniciens de La Créole et de la CIREST sur l’exploitation des stations d’épuration et une subvention de 15 720 euros, dont 2 858 euros de soutien du Département, pour équiper des bâtiments agricoles de récupérateurs d’eau de pluie afin d’irriguer les parcelles.



Enfin, le Conseil d’administration a engagé 106 800 euros pour la réalisation de deux programmes de recherche et de développement afin d’évaluer le potentiel de volume d’eau prélevable pour une gestion durable des ressources en eau souterraine de la côte ouest de l’’île, en partenariat avec le BRGM, le TCO, la CIVIS, le Département et la DEAL REUNION.