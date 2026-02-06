Office national des forêts : 19 agents couronnés de la médaille d'honneur agricole et du mérite

Ce vendredi 6 février 2026 s’est tenue la cérémonie de présentation des vœux du directeur régional de l’Office national des forêts (ONF) La Réunion-Mayotte, Benoît Loussier, dans les jardins de la Providence à Saint-Denis. Pour ce millésime 2026, Benoît Loussier a remis la médaille d’honneur agricole et la médaille du mérite agricole à 19 agents émérites, en présence de leurs familles. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : ONF)

"2026 sera une année de défis à relever. Nous avons des projets concrets, des équipes solides, des partenaires engagés. Et nous avons une mission qui fait sens : protéger, valoriser, accueillir. Je sais aussi que nous avons les compétences, la cohésion et l’intelligence collective pour avancer, pour nous adapter, et pour continuer à porter haut les couleurs de l’ONF sur ce territoire" a déclaré Benoît Loussier, directeur régional de l’ONF La Réunion-Mayotte.

Ces vœux ont ensuite été suivis par ceux d’Éric Ferrère, vice-président du Département : "Le Département et l’ONF partagent une mission commune : la préservation de notre patrimoine naturel réunionnais. Le Département continuera en 2026 d’être aux côtés de l’ONF que ce soit à travers l’entretien des sentiers de randonnée, la lutte contre les espèces envahissantes ou la mise en valeur de nos espaces naturels sensibles. Notre collaboration est exemplaire. Ensemble, nous rendons la forêt accessible aux Réunionnais tout en garantissant sa protection pour les générations futures. Vive la forêt réunionnaise !"

Ces médailles d’honneur agricole récompensent les compétences professionnelles et les valeurs incarnées par chaque récipiendaire . Cette année, ils sont 8 à avoir reçu la médaille d’argent, 5 la Vermeil, 3 l’Or, 2 la Grand Or et 1 à recevoir le grade d’Officier de l ’ordre du mérite agricole. Cette distinction mêlant fierté et émotion concrétise leur engagement et leur travail depuis plusieurs années au sein de l’Office. Les médaillés ont été célébrés sous des tonnerres d’applaudissements et de félicitations de leurs collègues et proches.