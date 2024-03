Ophélie Ah-Kouen et Oscar Serre s'imposent à l'Open de France à La Réunion

Les deux Réunionnais Ophélie Ah-Kouen et Oscar Serre se sont imposés en finale de la quatrième étape du circuit Open de France de longboard, ce mardi sur le spot de Trois-Bassins, à La Réunion. Outsiders, Ophélie Ah-Kouen et Oscar Serre ont respectivement dominé Zoé Grospiron et Aurélien Meynieux, les favoris de la catégorie (Photo rb/www.imazpress.com)

La Ligue réunionnaise de surf a refermé les trois compétitions en Une qu'elle organisait en ce mois de mars sur ses vagues de la côte Ouest de l'Île.

Après le shortboard et le bodyboard, disputés de samedi à lundi entre la vague des Zaigrettes et celle des Brisants à Saint Gilles les Bains, la direction de compétition a lancé et terminé la catégorie longboard ce mardi. Disposant d'une fenêtre jusqu'à dimanche prochain, elle a ainsi préféré jouer la carte de l'assurance en profitant des jolies vagues sur le spot de Trois-Bassins.

"Dans une houle d'un petit mètre, Ophélie Ah-Kouen est venue valider une décision prise 48h plus tôt de participer malgré une blessure au genou. Victime d'une rupture des ligaments croisés, elle n'avait plus surfé depuis un mois. Strappée comme jamais, la St Leusienne a rapidement pris les devants au cours des 30 minutes de la finale. Sur une gauche interminable, elle a pu s'exprimer pleinement, dans son style caractéristique mêlant grâce et radicalité" détaille la fédération.

"Avec un 8,17 pts au compteur, meilleure note de la finale, Ah-Kouen mettait la pression sur Zoé Grospiron, n.4 mondiale l'an dernier et de nouveau sélectionnée en équipe de France pour les Mondiaux du mois prochain. La Basque revenait dans la partie avec deux gros scores (7,2 et 6 pts) mais la championne de France 2012 confirmait avec une nouvelle belle vague (7,33 pts) pour définitivement s'imposer" détaille-t-elle.

Finaliste en shortboard trois jours plus tôt, Claire Brunet monte sur le podium devant la jeune Macy Machado, particulièrement en vue en demis et sans doute un peu émoussée en finale.



"Favori chez les messieurs, Aurélien Meynieux a longtemps cru tenir la victoire à la maison. Avant qu'Oscar Serre ne le double à moins de 8 minutes du coup de trompe final après un festival sur une très longue gauche, avec changement de direction (8,33 pts)" souligne la fédération.

Il s'agit du premier succès à l'échelon fédéral pour le sociétaire du Radical Surf Club. Damien Ferrere prend lui la 3e place, juste devant Sasha Coudert. A noter que les quatre finalistes de cette finale 100% locale, sont tous issus du Radical Surf Club.

La remise des prix s'est faite en présence du président de la Ligue Thierry Martineau et de la double championne du monde de longboard Alice Lemoigne, blessée et forfait pour cet Open de France, mais qui sera bien aux Mondiaux du Salvador le mois prochain avec l'équipe de France.

"C'est un peu dur et j'aurais aimé surfer avec la nouvelle génération réunionnaise" explique-t-elle concernant son absence de la compétition, "mais c'est comme ça il faut savoir accepter ses blessures pour revenir en meilleure forme". "J'ai une grosse séance qui arrive et un troisième titre que je peux décrocher là-bas, donc je ne veux pas me faire mal" dit-elle. Ecoutez :





Longboard, Finale dames1. Ophélie Ah-Kouen (Leu Tropical Surf Team) 15,50 pts2. Zoé Grospiron (Bascs) 13,20 pts3. Claire Brunet (Leu Tropical Surf Team) 10,13 pts4. Macy Machado (Radical Surf Club) 7,67 ptsLongboard, Finale messieurs1. Oscar Serre (Radical Surf Club) 15,26 pts2. Aurélien Meynieux (Radical Surf Club) 13,76 pts3. Damien Ferrere (Radical Surf Club) 10,76 pts4. Sasha Coudert (Radical Surf Club) 9,33 pts