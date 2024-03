Saint-Gilles les Bains : la Réunionnaise Hina Conradi remporte la finale dames de l’Open de France de surf

Ce samedi 16 mars 2024, la Réunionnaise Hina Conradi a remporté la finale dames de la deuxième étape de l’Open de France de surf , dans des vagues d'un mètre sur le spot des Zaigrettes, à Saint-Gilles les Bains. De son côté, le Réunionnais Mateo Poulot a réalisé le meilleur total du jour (14,43 pts). Nous publions ci-dessous le communiqué de la Fédération Française de Surf (photo : Xavier Renaudin/Fédération Française de Surf)

Réunionnaise d'origine et de naissance, la Vendéenne Hina Conradi a remporté la finale dames de la deuxième étape du Banque populaire surf tour, dans des vagues d'un mètre sur le spot des Zaigrettes, à Saint-Gilles les Bains (La Réunion), ce samedi 16 mars 2024.

La direction de compétition a avancé jusqu'aux demi-finales du tableau masculin, où le Réunionnais Mateo Poulot a réalisé le meilleur total du jour (14,43 pts).



Avec l'entrée d'une nouvelle houle ce dimanche, la compétition pourrait aller à son terme en matinée sur un des spots de la côte ouest. La décision se prendra à 7h30 locales.

Née à la Réunion il y a tout juste 20 ans, Hina Conradi n'était plus revenue sur son île depuis longtemps. Partie en métropole en 2013, elle a fait ses classes et lancé sa carrière sous les couleurs du Surfing Club de St Gilles Croix de Vie. Ce samedi, c'est à Saint-Gilles les Bains, qu'elle a remporté une victoire forte en émotions.



Tête de série numéro un et grande favorite, Conradi a surfé un peu crispé en demis, avant de se lâcher en finale. Un ton au-dessus de ses trois adversaires, elle a plié l'affaire d'entrée de jeu avec une vague à 6,83 pts, obtenue pour un très gros reentry à l'endroit le plus critique, avec le corail à fleur d'eau.



Elle a ensuite contrôlé et maîtrisé les 20 minutes suivantes, assurant sa victoire avec une autre vague à 5,33 pts. Dans son sillage, Camille Davila prend la deuxième place après avoir eu certainement les deux plus belles vagues de la finale.



Claire Brunet, impressionnante en demis, a semblé émoussée en finale et fait troisième. Tout comme Mélanie Fosse, vainqueur de sa demi, mais qui n'a jamais trouvé de quoi s'exprimer durant les 25 minutes, et qui prend donc la quatrième place de la finale.

- Matéo Poulot obtient le meilleur total -

Chez les messieurs, Matéo Poulot (26 ans) a confirmé qu'il était bien le favori de la compétition sur ses vagues. Le Réunionnais a dominé les débats, obtenant notamment le meilleur total (14,43 pts) et la meilleure vague du jour (7,43 pts).



Son surf de dos engagé et précis a fait sensation sur la petite droite de récif des Zaigrettes. En plus de Poulot, trois autres surfeurs réunionnais se sont hissés en demi-finales : Olivier Caucanas, Lucas Jannier et Tiago Jeanjean (16 ans), seul junior a ce stade de l'avancement. Le Guadeloupéen Rafaël Debierre et le Biarrot Julien Fontvielle complètent le tableau des demi-finales.



Le choix du spot s'est porté sur celui des Zaigrettes samedi matin après que la patrouille de la Vigie Requins Renforcées, en charge de la sécurisation des spots, a confirmé au lever du jour qu'il s'agissait du seul site, de la zone comprise entre St Gilles les Bains et Trois-Bassins, où la visibilité sous l'eau était réglementaire.



La deuxième étape du Banque Populaire Surf Tour 2024 de shortboard, présentée par la Région Réunion, se tient sur l'île de La Réunion du samedi 16 au mardi 19 mars. Elle compte pour le circuit fédéral Open de France. Organisée par la Ligue réunionnaise de surf, la compétition s'inscrit dans un véritable festival de surf puisque deux autres Open de France sont également prévus en longboard et bodyboard avec une période d'attente de 9 jours pour ces deux disciplines (16-24 mars). Une centaine de compétiteurs participe à l'événement.

Résultats :

Shortboard, Finale dames

1. Hina Conradi (Surfing Club St Gilles Croix de Vie) 12,16 pts

2. Camille Davila (Tan Salé Riders Club) 7,90 pts

3. Claire Brunet (Leu Tropical Surf Team) 5,76 pts

4. Mélanie Fosse (Leu Tropical Surf Team) 1,73 pts



Programme :

Shortboard, Demi-finales messieurs

Série 1 : Rafaël Debierre (Pirates Surf Club), Julien Fontvielle (Bascs), Lucas Jannier (Leu Tropical Surf Team)

Série 2 : Matéo Poulot (Leu Tropical Surf Team), Olivier Caucanas (St Leu Surf Club), Tiago Jeanjean (Leu Tropical Surf Team)

Programme prévisionnel :



(susceptible d'être modifié le jour même en fonction des conditions)

Shortboard : dimanche 17 mars, à partir de 8h30 : demi-finales et finale messieurs

Bodyboard : dimanche 17 mars, à partir de 10h30 : Tours de qualifications messieurs, dames et drop knee

Lundi 18 mars, à partir de 8h30 : suite des qualifications et finales messieurs, dames et drop knee

Longboard : mardi 19 mars, à partir de 8h30 : Tours de qualifications et finales messieurs et dames