Orange lance la troisième édition de son programme de formation numérique

Orange Digital Center lance la troisième édition de PimpMyApp à la Réunion. Ce programme de formation numérique permet à 24 demandeurs d'emploi de travailler sur des projets proposés par des entreprises locales et de se former gratuitement. Cette session de 15 jours débute le lundi 15 avril 2024 au siège d'Orange Réunion Mayotte, à Sainte-Clotilde. Nous publions ci-dessous le communiqué complet d'Orange Réunion (Photo : Orange)

Troisième saison du programme PimpMyApp adopté par Orange Réunion Mayotte via son Orange Digital Center qui fera son grand retour pour une session de 15 jours dès lundi 15 avril. Un challenge qui offre à 24 candidats demandeurs d’emploi de tous horizons, d’apporter leur regard sur des solutions produits innovantes et de se former gratuitement.

Au programme : répondre aux problématiques sur différents projets proposés par les partenaires de l’édition PimpMyApp 2024 : La Mairie de Saint-Denis, France Travail, la Région Réunion et le Grand Port Maritime. Ce dernier proposera aux candidats de plancher sur une solution de digitalisation qui créera du lien entre le port et la population dans un lieu du patrimoine réunionnais, en projet de rénovation.

Début du stage / séance d’accueil des candidats : Lundi 15/04 à 9h

Au siège d’Orange Réunion Mayotte : 35 boulevard du chaudron 97490 Sainte-Clotilde

Session pitch pour restitution des solutions imaginées : Jeudi 25 avril 2024 de 17h à 21h

Ecole du Numérique de la CCI Réunion : 12 rue Gabriel de Kerveguen 97490 Saint-Denis

Job dating : vendredi 26 avril de 13h30 à 16h00

Ouvert à toutes les entreprises réunionnaises et à tous les candidats PimpMyApp (y compris ceux des éditions précédentes)

Lieu à confirmer

Créé en 2017, par l’Entreprise de Services du Numérique (ESN) engagée Warren Walter, le programme PimpMyApp se structure autour de deux enjeux : l’innovation et l’égalité des chances. Les deux précédentes sessions ont permis à 46 demandeurs d’emploi de suivre le dispositif et obtenu un taux de retour à l’emploi de 65 % dans les six mois suivant le stage et un indice de satisfaction de 97 %.

De la phase d’idéation à la présentation de la solution, les équipes ont deux semaines top chrono pour initier, mûrir et concrétiser leur réflexion. Tout au long de leur expérience, ils sont accompagnés par des coachs « Sprint Masters » expérimentés de Warren Walter, et bénéficient d’interventions de mentors (des salariés Orange ou des intervenants externes) venus partager avec eux leur expérience et leurs conseils. 5 premiers jours de design sprint, comprendre : des ateliers en temps réduit pour explorer, résoudre les problématiques proposées, créer et tester les prototypes d’applications retenus. La 2ème semaine sera consacrée à la préparation au pitch. Dans cet exercice, tout ou partie de l’équipe sera amenée à présenter la solution prototypée aux entreprises et à toutes les parties prenantes du programme.