Kabar Nwar crie sa colère face au contexte social

La création musicale et vidéographique Kabar Nwar a publié une nouvelle oeuvre sur Youtube. Intitulée "Ou sa krévé", la vidéo traite avec colère les inégalités observées dans notre société. Véritable purgatoire envers les puissants de ce monde, Nous publions ci-dessous les paroles traduites en français de la musique bien créole.

"Nous ne pensions pas publier cette vidéo avant la sortie de l'album du KABAR NWAR, mais la période phrançaise actuelle nous semble indiquée. Mouvements sociaux, luttes, insoumission : nous devons absolument y arriver, il en va de notre survie à tous, totale et globale", indique Kabar Nwar

Le texte dans sa traduction phrançaise:

Cela a commencé quand à 13 ans tu as appris que le président de ta république recevait 13.500 € euros mensuel et pouvait ensuite recevoir 6000 euros par mois après son mandat.

Mais que ta mère aide-soignante sauvait des vies et n’aurait droit qu’à un bout de chômage et à une retraite de merde.

Cela a continué quand, pour essayer de changer la société, ils t’ont bassiné sur l’importance de leur démocratie arrangée et tous les 5 ans du vote utile entre la peste et le choléra.

J’aurais voté blanc mais même cela est nié en France.

La France qui vote, le peuple souverain tous les cinq ans... Le peuple suffisamment nigaud pour croire que la souveraineté consiste à se nommer des maîtres.

Comme parqués devant les mairies, des troupeaux d’électeurs, des hébétés, des fétichistes qui tiennent le petit bulletin par lequel ils disent : J’abdique.

Additionnez les bulletins blancs et comptez les bulletins nuls, ajoutez-y les abstentions, voix et silences qui normalement se réunissent pour signifier ou le dégoût ou le mépris.

Un peu de statistique et vous constaterez facilement que, le monsieur proclamé frauduleusement n’a même pas la moitié des suffrages.

De là, pour les besoins de la cause, cette locution imbécile : « majorité relative » - autant vaudrait dire que, la nuit, il fait jour « relativement ».

Puis nous nous sommes encartés. Puis nous nous sommes syndiqués. Et nous avons souvent été déçus et trahis. Puis nous nous sommes associés et aussi avons cru en certaines ONG. Et nous avons souvent été déçus et trahis.

Puis nous sommes descendus dans la rue. Le président a envoyé la troupe et nous a mutilés, les yeux, les mains, pour toujours et sans procès.

Et enfin l’horreur dans la vie de chaque jour, les concitoyens ignorants, indifférents, petits malins et petits faussaires à la petite semaine, faux-citoyens, sexistes, homophobes, machistes, et la quotidienne discrimination de genre comme de race.

Ceux qui traitent ta voisine de pute, ceux qui volent le parking réservé handicapé, ceux qui vivent « moi d’abord », puis ma famille, puis mon ethnie, puis mes voisins, ma rue, ma ville et éventuellement ma nation - quand seulement elle gagne la guerre du foot.

Ceux totalement ignorants et indifférents aux idées d'auto-organisation au niveau local, d'entraide, de solidarité, de développement durable, de modes de vie respectueux des animaux, d'anti-autoritarisme, d'autonomie, de féminisme et de révolution et d'autres initiatives visant à créer une société plus juste et libre.

Ceux qui ne s’opposent pas à toute forme de discrimination sociale et aux opinions qui génèrent de la discrimination, de la haine ou de la division, ceux qui ne soutiennent pas ceux qui disent non au racisme, au sexisme, à l'homophobie, à la xénophobie, aux partis politiques, au capitalisme et à la religion organisée.

Devant l’impossibilité de cette fausse démocratie, nous luttons maintenant en un rituel créé en convoquant les esprits du mal pour se débarrasser, pour tuer tous les politiciens, les capitalistes et leurs chiens de garde, ainsi que les ruineurs de vies et les faux-citoyens.

Peut-être la dernière chose à faire avant l’espérée révolution globale et mondiale.

Contre vous tous, vous richissimes arrogants et vos politiciens achetés, vous, résistants caviar et vous, faux-citoyens égocentriques, nous allons maintenant appelez tous les démons et forces connues et inconnues pour vous faire disparaître.

Elon Musk - Tu vas crever !

Jef Bezos - Tu vas crever !

Bernard Arnault - Tu vas crever !

Bill Gates - Tu vas crever !

Gautam Adani - Tu vas crever !

Larry Page & Serge Brin – Vous allez crever !

Warren Buffet - Tu vas crever !

Mark Zuckerberg - Tu vas crever !

Christine Lagarde - Tu vas crever !

Steve Jobs - Tu vas crever !

Vladimir Poutine - Tu vas crever !

Xi Jinping - Tu vas crever !

Joe Biden - Tu vas crever !

Emmanuel Macron - Tu vas crever !

Giorgia Meloni - Tu vas crever !

Boris Johnson - Tu vas crever !

Donald Trump - Tu vas crever !

Benyamin Netanyahou - Tu vas crever !

Jair Bolsonaro - Tu vas crever !

Marine Le Pen - Tu vas crever !

Matteo Salvini - Tu vas crever !

Mohammed ben Salmane Al Saoud - Tu vas crever !

Rached Ghannouchi - Tu vas crever !

Kaïs Saïed - Tu vas crever !

Recep Tayyip Erdoğan - Tu vas crever !

Scott Morrison - Tu vas crever !

Sebastian Kurz - Tu vas crever !

Theresa May - Tu vas crever !

Viktor Orbán - Tu vas crever !

Zoran Milanović - Tu vas crever !

Mario Monti - Tu vas crever !

Edouard Philippe - Tu vas crever !

Jean Castex - Tu vas crever !

Angela Merkel - Tu vas crever !

Miroslav Škoro - Tu vas crever !

Olaf Scholz - Tu vas crever !

Janez Janša - Tu vas crever !

Mario Draghi - Tu vas crever !

Alexandre Loukachenko - Tu vas crever !

Et j’en passe. …Mais toi, ne crois pas que je t’oublie.



KABAR NWAR

Rituel de lutte & de malédiction.

Zéspri, Possession, Transe & Résistance.

Île de la Réunion, Afrique, Océan Indien.