Outre-mer : les rencontres des solidarités se tiendront à La Réunion

La première édition des Rencontres des solidarités des outre-mer aura lieu du 15 au 17 novembre à La Réunion. Six territoires ultramarins seront réunis pour porter la voix des des outre-mer pour une politique sociale adaptée à leur territoire. Nous publions le communiqué de l'Union Nationale des CCAS ci-dessous. (photo : UNCASS)

Organisées par l'Union Nationale des CCAS (UNCCAS), la Ville de Saint-Denis de la Réunion et l’Union Départementale des CCAS de La Réunion (UDCCAS), ces rencontres seront un lieu de rassemblement des élus locaux, des parlementaires, des agents publics et des acteurs associatifs. L’occasion pour l'association d’élus engagés pour les politiques de Solidarités, de rencontrer des acteurs, partenaires et personnalités de tous horizons pour envisager les perspectives, proposer ensemble des politiques sociales de proximité adaptées aux territoires ultra-marins et de porter des propositions auprès du gouvernement et du parlement. Seront présents pour ces rencontres les représentants des CCAS de La Martinique, La Guadeloupe, La Guyane, La Nouvelle- Calédonie, Mayotte et La Réunion.

Au programme de ces rencontres 2023 :

• Mardi 14 novembre : une soirée d'ouverture à la Cité des Arts de Saint-Denis en présence de Luc Carvounas, maire d’Alfortville et président de l’Unccas et d’Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis de la Réunion et 1ere vice-présidente de l’Unccas

• Mercredi 15 novembre : une journée institutionnelle avec des plénières de débats, des tables rondes et des ateliers de travail, sur des thématiques spécifiques aux outre- mer : les enjeux et défis d’hier et de demain, la proximité et l’accessibilité du service public...

• Jeudi 16 novembre : une journée où les participants seront répartis en ateliers décentralisés dans des CCAS de la Réunion pour aborder les thématiques tel que la grande pauvreté, le vieillissement et la dépendance, le développement social territorial, la jeunesse et l’insertion...

• Vendredi 17 novembre : Une conférence de presse présentant le bilan de ces rencontres est prévue à 10h en présence de Luc Carvounas, président de l’Unccas et Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis de la Réunion et vice-présidente de l'Unccas.

Une restitution de ces deux jours pour porter haut et fort les actes de ces rencontres, notamment dans un premier temps lors du salon des maires prévu la semaine qui suit du 21 au 23 novembre.

Pour clôturer ces rencontres, une soirée est prévue sur le site du Conservatoire botanique de Mascarin à Saint-Leu à partir de 17h00.

A l’issue de ces rencontres, l'Unccas dévoilera le Manifeste centré sur les outre- mer.

Plus qu’une publication, ce manifeste sera un outil dédié aux élus des territoires avec pour objectif de porter la voix des acteurs de l’action sociale. Il présentera notamment les perspectives des politiques sociales de proximité adaptées aux territoires ultra-marins, pour porter des propositions auprès du gouvernement et du parlement. L'Unccas présentera ce manifeste dans un premier temps lors du salon des maires et des collectivités locales prévu la semaine qui suit du 21 au 23 novembre.

Plus d'informations ici.