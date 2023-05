Patrice Selly officiellement élu membre titulaire du Conseil national des villes

Patrice Selly, maire de Saint-Benoît a été officiellement élu membre titulaire du Conseil national des villes, ce mardi 23 mai 2023, lors d’une assemblée plénière qui s’est tenue au Palais des congrès à Paris. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"Je suis particulièrement heureux d’avoir été nommé au sein du collège d’élus du Conseil national des villes, et de pouvoir apporter ma contribution à cette politique publique essentielle tant au niveau national que local", a réagi Patrice Selly.



Présidée par la Première ministre, le Conseil national des villes concourt, à titre bénévole, à la conception et à la mise en œuvre de la politique de la ville. Cette instance de consultation est composée d’élus, de professionnels et d’habitants des quartiers prioritaires. Elle contribue par ses propositions à la définition du cadre et des orientations de la politique de la ville en matière d’urbanisme et d’habitat, d’éducation, de santé, de prévention de la délinquance, de mobilité, du numérique ou de l’égalité femme-homme…