Saint-Denis : une assemblée générale sur la cherté de la vie et le pouvoir d'achat

À l'occasion de l'anniversaire de sa création, la section de Sainte-Suzanne du Parti communiste Réunionnais s'est rassemblée ce jeudi 18 mai 2023. Deux évènements à venir ont été annoncés : une assemblée générale "extraordinaire" le 25 juin à Saint-Denis "sur les thèmes de la cherté de la vie et du pouvoir d’achat" et le 30ème anniversaire de la disparition de Lucet Langenier, ancien maire de Sainte-Suzanne. Nous publions le communiqué du PCR ci-dessous (photo : PCR).

La section communiste de Sainte-Suzanne a organisé une conférence de presse le jeudi 18 mai 2023, pour marquer cette date symbolique correspondant à la création du parti communiste Réunionnais.

Le 18 mai 1959, Paul Verges est l’un des fondateurs du Parti Communiste Réunionnais, avec l’ambition de défendre les plus pauvres et les plus démunis et de mener la Réunion sur la voie de l’Egalité par rapport à la France Hexagonale.

Cette date hautement symbolique pour le parti communiste réunionnais est l’occasion de rendre hommage aux illustres militants communistes dont certains ont payé de leur vie pour leur résistance et leur engagement.

Par ailleurs , dans le cadre de cette conférence de presse, la section communiste de Sainte-Suzanne a pour objectif de présenter 2 évènements structurants qui seront prochainement organisés :

- L’assemblée générale extraordinaire du P.C.R., le 25 juin 2023 à Saint-Denis sur les thèmes de la cherté de la vie et du pouvoir d’achat

- Les temps forts du 30 ème anniversaire de la disparition de Lucet Langenier

Prise de parole de Nadine Gironcel Damour

"Rassembler toujours plus les Réunionnais et les Réunionnaises pour bâtir leur avenir, c’est le combat constant du P.C.R. Dans ce processus de responsabilisation, le 25 juin 2023, Le Parti communiste Réunionnais, organisera un évènement spécial, pour tenter de réagir face à cette situation économique de plus en plus catastrophique.

Une Assemblée Générale Extraordinaire, une sorte d’Université d’Hiver, le 25 juin 2023, à la salle Candin, dans la ZAC Foucherolles. Un temps fort qui se veut rassembleur des forces vives et progressistes de l’île. Une rencontre politique sur le

pouvoir d’achat, sur le pouvoir manger et boire, sur le pouvoir se nourrir et vivre dignement. Nous aimerions mettre en avant la réalité de la population réunionnaise, avec des témoignages concrets, réalistes et parlants à tous.

Il faut organiser le rassemblement pour parvenir à un consensus pour un projet Réunionnais partagé"