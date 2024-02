Permis de conduire : la visite médicale obligatoire rejetée, une bonne nouvelle pour les gramoun isolés

Ce mercredi 28 février 2024, le Parlement européen s'est prononcé en faveur de la mise en place de visites médicales tous les 15 ans pour les détenteurs d'un permis de conduire. Mais ne l'a pas rendue obligatoire. Le texte a en effet été vidé de son contenu, et laisse donc cette décision à la discrétion des Etats membres. Une mesure qui existe d'ailleurs déjà dans quelques pays de l'Union européenne, mais pas en France. Sans mesure coercitive, pas sûr que le gouvernement ne s'aventure à faire voter une loi qui a reçu un accueil plus que mitigé, notamment chez les personnes âgées (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com

Entre perte de capacités qui peuvent effectivement affecter la capacité à conduire, et risque d'isolement des personnes âgées en cas de perte de permis, le juste milieu est difficile à trouver.



Car si cette mesure ne visait pas nommément les personnes âgées, les visites médicales concernant tous les conducteurs, elle était tout de même motivée par une volonté de baisser les accidents créés par ces dernières.



Aucune mesure obligatoire n'a été votée ce mercredi, pour autant, certains sont tout de même pour la mise en place de ces visites de contrôle.



"Je serais plus sur un audit de conduite, avec un test de réflexe, pour vérifier les capacités de freinage, voir le taux de sécurité qu'on a encore au volant" explique Guillaume Martinol, pilote instructeur. "On peut avoir l'air en forme physiquement de l'extérieur, mais il faut vérifier ce qu'il se passe à l'intérieur."



"Les personnes âgées ont tendance à développer des craintes au volant, elles ont plus peur. Il faut vérifier qu'elles soient toujours en capacité de conduire" estime-t-il.



Cela fait plusieurs années que certains militent pour la fin du permis à vie en France, à l'image de la sportive paralympique Pauline Déroulède. Fauchée par un conducteur de 90 ans en 2018 alors qu'elle était se trouvait sur un trottoir, elle milite depuis plusieurs années pour l'instauration de visites médicales.



Mais avec le rejet du Parlement européen pour la mesure, l'instauration en France d'une visite médicale pourrait ne pas voir le jour. En octobre 2023, l'ex-ministre des Transports Clément Beaune affirmait que le gouvernement n'était "pas favorable à l'idée d'un permis lié à l'âge".



Sans mesure obligatoire de la part de l'Union européenne, il semble désormais peu probable que cela soit donc mis en place sur le territoire national.



Une bonne nouvelle pour beaucoup de personnes, notamment les personnes âgées vivant dans des zones éloignées et mal desservies par les réseaux de transports en commun.

- Un réseau de transports à prioriser -



A La Réunion notamment, se serait posée la question de la viabilité d'une telle mesure. Car si l'aspect sécuritaire est important, retirer le permis à certaines personnes âgées les condamneraient à rester cloîtrer chez elles."Pour ceux qui ne sont plus apte à conduire quelles options ? On leur prête le chauffeur d'un élu ?" raille une lectrice sur les réseaux sociaux.Derrière la raillerie, se cache une véritable problématique : comment permettre aux personnes âgées qui voient leur permis leur être retiré de se déplacer ? L'offre de transports en commune laisse toujours largement à désirer dans l'île, et notamment dans les écarts où se déplacer en bus peut devenir un véritable parcours du combattant.La Réunion est en – très – grand retard sur cette thématique, et ce depuis des décennies. Et si des projets sont prévus pour améliorer cette offre, pour l'heure, difficile de compter uniquement sur les bus pour tous ses déplacements.Avant de réfléchir à limiter le permis de conduire, il semble donc nécessaire de mettre en place une politique du transport en commun efficace, qui permette enfin de pouvoir se passer de la voiture. Un chemin qui est encore très long.On peut par ailleurs noter que d'après le bilan de sécurité routière de 2022 – celui de 2023 n'étant pas encore publié, les jeunes sont largement sur-représentés dans les accidents mortels."La classe d’âge des 18-34 ans est largement représentée dans la mortalité routière (40%) au regard de sa part dans la population réunionnaise (21%)" notait en effet la préfecture. "En 2022, les 25-34 ans sont sur-représentés dans les accidents de la route (22% des impliqués et 24% des personnes décédées) au regard de leur part dans la population réunionnaise qui est de 12%" ajoutait-elle.Par ailleurs, 73,3 % des tués sont des usagers vulnérables (contre 45 % dans l'Hexagone), c'est-à-dire des piétons, des cyclistes ou des conducteurs de deux-roues. Les gramoun en voiture ne semblent donc pas être une réelle menace sur nos routes, bien qu'il reste évident que l'état de santé de certains ne soit plus compatible avec la conduite.Pour l'heure, les personnes âgées réunionnaises peuvent se rassurer : les visites médicales ne seront pour demain. En espérant pour elles qu'elles puissent rapidement bénéficier de transports corrects, afin de leur éviter de se mettre en danger sur les routes lorsque les premiers signes de vieillesse apparaîssent.