Pierre-François Mourier nommé recteur de l’Académie de La Réunion

Le nouveau recteur de l'Académie de La Réunion a été nommé ce jeudi 13 juillet 2023 lors du Conseil des ministres du jour. Comme nous vous le révélions ce jeudi matin, il s'agit de Pierre-François Mourier, directeur général de France Éducation International (FEI). Il succède donc à Chantal Manès-Bonnisseau qui, le 1er août, partira à la retraite après trois années au service de l'Académie de son île natale.

Pierre-François Mourier directeur général de France Éducation International (FEI), est donc nommé recteur de La Réunion.

Conseiller d’Etat, ancien élève de l’École normale supérieure (rue d’Ulm), agrégé de lettres classiques, Pierre-François Mourier a enseigné la langue et la civilisation latines à l’université de Lille 3, a été secrétaire de rédaction de la revue Esprit et directeur du département des sciences humaines de l’École nationale supérieure du Paysage de Versailles.

Au début des années 2000, il devient conseiller pour l’éducation et la culture du Président de la République. Il a par ailleurs occupé les fonctions d’attaché culturel à New-York, puis entre 2007 et 2010, celle de consul général de France à San Francisco.

Nommé ambassadeur de France en Slovénie en 2012 après avoir été deux années durant directeur général adjoint du Centre d’analyse stratégique, il est depuis mars 2018 à la tête de France Éducation international.

Un possible successeur qui - Chantal Manès-Bonnisseau l'espère, prendra en compte les dossiers en cours. "Je fais confiance au ministère. Je sais que je me suis inscrite dans la continuité et que mon successeur s'inscrira dans la continuité et posera sa marque et s'adaptera au contexte local", déclarait la rectrice.

