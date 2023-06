Plaine des Palmistes : la Fête des goyaviers se poursuit ce weekend

La Fête des Goyaviers se poursuit ce weekend du 10 et 11 juin 2023. Le deuxième marché rassemblera cette fois encore plus de soixante exposants. Plus d’artisans et de vendeurs de goyaviers sont attendus à partir de ce samedi afin de satisfaire le plus grand nombre. De nombreuses activités sont aussi prévues. Nous publions le communique de presse ci-dessous (Photo La Plaine-des-Palmistes)

Un village d’animation gratuites sera proposé pour enfants dans l’aire couverte où des structures gonflables, des jeux d’adresse et une quinzaine d’autres attendent les petits à partir de 3 ans. Maman et papa pourront faire le tour des stands pendant que les enfants s’amuseront !

Autre originalité du weekend, des balades gratuites en vélo couché, en charrette bœuf et en vélo-bus avec l’association Nout’ Goyavier, vous seront proposées, depuis le parvis de la mairie jusqu’au champs de goyaviers, il faudra venir s’inscrire avec les prestataires directement sur place.

La patinoire sera de nouveau installée sur le plateau sportif et les manèges de la place du Général de Gaulles feront également plaisir aux marmailles (à noter que ces attractions sont payantes).

Vous retrouverez comme à l’accoutumée les goyaviers sous des formes différentes, du fruit frais aux goyaviers d’amour en passant par les gelées, confitures et les autres produits à base du fruit rouge.

Rendez-vous ce samedi et ce dimanche de 9h à 17h30 dans l’impasse des écoles et sur la place de la mairie pour profiter de cette Fête des goyaviers 2023 en famille.