Pour ce vendredi 21 avril 2023, Matante Rosina pense qu'il va y avoir de la pluie sur certaines parties de l'île, surtout à l'Est et au Sud ce matin. Heureusement, le soleil devrait percer les nuages plus tard dans la matinée. Cependant, il y a des risques d'averses orageuses sur l'Ouest et le Sud dans l'après-midi. Le Nord devrait rester ensoleillé toute la journée. (photo rb/www.imazpress.com)