Plus Fashion Week : un rendez-vous mode pour célébrer tous les corps

Du 5 au 10 septembre 2023, la Plus Fashion Week se tiendra à l'Hôtel Mercure Créolia de Saint-Denis. Engager une mode plus inclusive sera le défi de cet évènement en mettant en avant tous les corps. Un casting est organisé ce samedi 13 mai à 9h à l'hôtel Le Ness de Saint-Gilles. Les personnes sélectionnées pourront participer au défilé dans quelques mois. Nous publions le communiqué des organisateurs ci-dessous.

La Plus Fashion Week Océan Indien est un évènement mode qui va permettre à toutes les morphologies 42 et + de s'exprimer. Ce rendez-vous aura lieu du 5 au 10 septembre 2023 avec plusieurs moments forts en collaboration avec les boutiques partenaires, notamment avec le Curvy Shooting Tour, et les RDVs mindset, le show mode et le market place les 9 et 10 septembre 2023 à l'Hôtel Mercure Créolia de Saint-Denis.



Vivez la magie d'un catwalk inédit lors du défilé officiel assuré par des mannequins internationaux, mais aussi des modèles locaux castés en amont tout au long de l'année 2023 au travers des îles de l'Océan Indien. Le savoir-faire des créateurs locaux ainsi que des guests régionaux seront mis en valeur. Pour vous donner un indice, notre invitée d'honneur est une jeune et talentueuse créatrice réunionnaise qui évolue à l'international. Plusieurs artistes viendront sublimer cette première édition, s'en suivra un after show avec un cocktail dinatoire et une ambiance DJ pour finir la soirée.



Une idée originale de femmes d’exception engagées pour une mode plus inclusive.

A l’origine de ce projet : Karine Infante et Jysel Frapech, amies, mamans, entrepreneuses, mannequins plus size....

Karine Infante est mannequin grande taille depuis 2011. Gérante de Karine BOUTIK (Mode Grandes Tailles) de 2011 à 2015, elle est directrice artistique du défilé Grandes Tailles sur les événements de l'Océan Indien. Coach en développement personnel, jury de la Pulp Fashion Week Paris en 2017, elle est organisatrice d'événements depuis plus de 20 ans et présidente d'associations qui oeuvrent pour l'émancipation de la Femme.

Modèle Plus Size pour une boutique locale, Jysel FRAPECH est directrice artistique et gestion Booking pour une mass choir de gospel pendant 10 ans. Intervenante et assistante sur des évènements body positive sur l'Ile de la Réunion, elle occupe le poste de secrétaire dans l'association ÔCœur des Femmes et animatrice de l'émission portant le même nom. Experte dans la gestion de projet des entreprises avec la société Jysel BACKOFF, elle apporte à cet événement pour son savoir-faire.



Cet événement peut compter sur un soutien international pour une révolution de la mode au niveau local. Sous le marrainage de Nil HANNA, qui mettra ses expériences professionnelles au service du réseau Plus Size Réunionnnais, la Plus Fashion week ocean indien pourra aussi compter sur un ténor de la mode Plus Size de Paris qui accompagnera le projet tout au long de l'expérience. Et des mannequins internationaux feront le déplacement, pour faire bouger les lignes de notre industrie, de la filière économique, de nos préjugés, pour donner toute sa place à toutes les féminités.



Première étape de cet événement : un casting Plus Size pour découvrir des nouveaux talents. L’aventure « Models plus size » vous intéresse ? Devenez les « SuperModels » qui auront l'opportunité de défiler aux côtés de mannequins internationaux lors de l’unique évènement français grande taille qui se déroulera à l’Ile de la Réunion cette année : La Plus Fashion Week Océan Indien. Vous rêvez d'être photographiée par des professionnels de la mode internationale et paraître dans le calendrier officiel PLUS FASHION WEEK OI 2023 ? Participez au casting de l’Ile de la Réunion.

Rendez-vous le samedi 13 mai à 9H à l’hôtel Le Ness, à Saint Gilles, pour y participer c’est simple.

Information et inscription sur hello.pfwoi@gmail.com

Avis aux "Cousines" de l'Ile Sœur, on arrive pour les castings !



Un événement aux multiples soutiens

La Plus Fashion Week Océan Indien rassemble les femmes et c’est tout naturellement que des ambassadrices de la mode inclusive, de la bodypositive, de la mode plus size à la Réunion nous ont rejoint :

- Nicole DAMBREVILLE, Chanteuse/comédienne

- Gwendoline ABSALON, Chanteuse et musicienne

- Johanne VÉLIA , présentatrice Télé et radio,

- Elodie AYÉ, animatrice radio et influenceuse ,

- Yasmine AIME, pâtissière et influenceuse

- Martine NOURRY, faiseuse d’équilible

- Karol SIDIEN MOUNIAPIN, animatrice radio, influenceuse

- Carole HOARAU, esthéticienne, modèle Plus size

- Annie Claude CERVEAUX, agricultrice

- Patricia NARIA, photographe

- Maïté VARICCA, responsable transport

- Jessie FERRERE, sportive, conteuse