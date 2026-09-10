Pour la première fois, un marché de nuit à Bras-Panon

L’AIER (Association Insertion Environnement Réunion) et la société événementielle Geska, en partenariat avec la ville de Bras-Panon, lancent "Nout’ Marché de Nuit" à Bras-Panon. Tous les deuxièmes samedis du mois, la place Michel-Debré accueillera artisans, créateurs et producteurs avec une ambition claire : du 100 % lokal. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Au programme : étals d’artisans, restauration, animations populaires et ambiance conviviale pour une soirée placée sous le signe du savoir-faire péi.

Premier rendez-vous : samedi 12 septembre, de 17h à 22h.

Cette nouvelle animation s’inscrit dans la durée : la convention signée entre l’organisateur et la ville de Bras-Panon court jusqu’en août 2027, permettant d’installer ce marché comme un rendez-vous régulier de la vie panonnaise.