Une quarantaine d'entreprises réunionnaises signent la Charte de la Diversité

Une quarantaine d'entreprises réunionnaises ont signé la Charte de la Diversité ce mardi 21 novembre 2023 à la préfecture. Ce texte est engagement dans la lutte contre les discriminations et a pour objet de favoriser l'égalité des chances et la diversité dans toutes ses composantes aux seins des entreprises privées mais aussi publiques. (Photo Préfecture de la Réunion photo RB/www.imazpress.com)

La Réunion est la 11ème étape du Tour de France de la diversité, organisée par l'assocation Les entreprises pour la cité. Une quarantaine d'entreprises réunionnaises, membres du club Les Entreprises s'engagent.

"Cette charte est un engagement que prennent les chefs d'entreprise pour favoriser la diversité, au sens large, pour éviter toute sorte de discrimination" explique Eric Fontaine, président de l'association Graduate, qui porte Les entreprises s'engagent. "Nous faisons partie d'un mouvement national, dont la Charte de la diversité s'inscrit dans les orientations. Nous avons le sujet du handicap, de l'insertion des jeunes, et de la diversité."

Par la signature de la Charte de la Diversité, les entreprises ou organisations, se sont engagées à :

• Sensibiliser et former nos dirigeants et managers impliqués dans le recrutement, la formation et la gestion des carrières, puis progressivement l'ensemble des collaborateurs, aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité.

• Promouvoir l'application du principe de non-discrimination sous toutes ses formes dans tous les actes de management et de décision de l'entreprise ou de l'organisation, et en particulier dans toutes les étapes de la gestion des ressources humaines.

• Favoriser la représentation de la diversité de la société française dans toutes ses différences et ses richesses, les composantes culturelle, ethnique et sociale, au sein des effectifs et à tous les niveaux de responsabilité.



• Communiquer sur notre engagement auprès de l'ensemble de nos collaborateurs ainsi que de nos clients, partenaires et fournisseurs, afin de les encourager au respect et au déploiement de ces principes.



• Faire de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de diversité un objet de dialogue social avec les représentants du personnel.



• Evaluer régulièrement les progrès réalisés informer en interne comme en externe des résultats pratiques résultant de la mise en œuvre de nos engagements.

"Il y a différentes phases : la signature, mais aussi l'accompagnement de la mise en place de cette charte" détaille Eric Fontaine. "Il y aura aussi évidemment une phase de bilan. Cette charte s'inscrit dans une démarche de responsabilisation sociétale des entreprises" dit-il.