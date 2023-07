Préma Patché, championne de France des confituriers 2023

La Réunion a encore une fois été mise à l'honneur cette année. Lors du championnat de France des confituriers qui s'est tenu à Éguzon (Centre-Val de Loire), c'est la Réunionnais Préma Patché qui s'est démarquée, devenant au passage la nouvelle championne de France. Origine de Saint-André, la ville a salué une performance qui prouve une fois encore qu'à La Réunion, il y a du savoir-faire et de bonnes choses à savourer.

"Je tiens au nom du conseil municipal de Saint-André à féliciter Mme Nilma Préma Patché qui est la nouvelle Championne de France des confituriers 2023. Elle s’est distinguée aux championnats nationaux qui se sont tenus dans la ville d’Éguzon en métropole récemment", a salué Joé Bédier, maire de la commune.

"C’est une fierté pour la commune de Saint-André de compter sur son territoire d’une femme de talent et qui fait honneur à l’artisanat local de l’île. Son parcours est exemplaire et il doit inspirer les jeunes de notre territoire qui souhaite se former et créer leurs entreprises. Je ne manquerai pas de recevoir Mme Patche à l’Hôtel de ville pour la féliciter. Je retiens son souhait de partager son savoir et de faire connaitre son métier localement. Cette annonce inaugure sans aucun doute de belles perspectives que nous pourrons accompagner et valoriser pour le développement économique, social et environnemental de notre commune", conclut-il.