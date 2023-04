Prix à la pompe : le litre de gazole diminue de 7 centimes, le sans plomb perd 2 centimes

Au 1er mai 2023, le prix du gazole diminue de 7 centimes et celui du super sans-plomb de 2 centimes annonce la préfecture. La poursuite de l’aide des collectivités locales maintient le prix de la bouteille de gaz à 15 euros. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture (Photo : rb/www.imazpress.com)

En mai 2023, les prix maximums applicables à La Réunion seront les suivants

Les déterminants de l’évolution mensuelle constatée conduisant à cette baisse des prix des carburants :

Au début du mois d’avril, les pays membres de l’OPEP+ (Organisation des pays exportateurs de pétrole) ont annoncé une réduction de leur production, comme « mesure de précaution » afin de stabiliser le marché mondial. Cette annonce a eu pour conséquence une forte augmentation des cours du pétrole en début de mois.

- Néanmoins, une reprise de l’activité en Chine ainsi qu’un léger déséquilibre du marché aux États-Unis ont permis d’amorcer une tendance baissière en seconde partie de mois sur le marché asiatique.

- Les cotations mensuelles du gaz quant à elles connaissent une très importante baisse à 545 $/TM pour le butane et à 555 $/TM le propane (soit – 26,35 % et – 22,92 %).

- Le cours de l’euro face au dollar se renforce (+ 2,98 %, moyenne des parités à 1,0957 $ pour 1 €), influençant les prix à la baisse à hauteur de 2 centimes pour les carburants et 24 centimes pour le gaz. Cela permet de limiter l’impact des cotations pour le sans-plomb et d’amplifier leur effet pour le gazole.

- Diminution des contributions pour le financement des aides aux économies d’énergie de -3,61 %.

- Enfin, après des mois de hausse, le fret maritime des carburants diminue très fortement (- 40,19 %), induisant une baisse de 2 centimes sur le prix final consommateur.

Comme le prévoit la réglementation, le préfet fixe mensuellement les prix maximums des produits pétroliers suivants : supercarburant sans plomb, gazole et gaz de pétrole liquéfié.

Ces prix maximums (toutes taxes comprises) sont calculés en deux temps :

- Les prix maximums hors taxe sont établis à partir d’une méthode de calcul mentionnée dans la réglementation et de données objectivables. Ils prennent en compte les coûts réellement supportés par les entreprises et la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.

- Les prix maximums toutes taxes comprises sont déterminés en ajoutant aux prix hors taxe le montant des différentes taxes applicables, notamment la fiscalité indirecte locale, dont les taux et tarifs sont déterminés par le conseil régional et dont les recettes contribuent au financement de la région et de toutes les communes. Contrairement à l’Hexagone, l’État ne perçoit ni TVA, ni taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur les carburants consommés à La Réunion.

L’observatoire des prix, des marges et des revenus a été informé du projet de révision des prix maximums, préalablement à leur application.