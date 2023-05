Prix Hippocrène au Parlement européen : l'école Alcide Baret de La Rivière Saint-Louis récompensée

Le lundi 15 mai 2023, Gilles Boyer, Sylvie Guillaume et Fabienne Keller députés européens et la Fondation Hippocrène ont pu récompenser, au Parlement européen, l'école primaire Alcide Baret (La Rivière Saint-Louis) pour sa contribution innovante au développement d’une conscience citoyenne européenne. Voici le communiqué.

Lors d’une cérémonie organisée sous le haut patronage du Parlement européen et en partenariat avec l’INSP les professeurs lauréats ont reçu un diplôme récompensant leur projet de partenariat européen concrétisant leurs sentiments d’appartenance à l’Europe. À travers cette cérémonie, la Fondation Hippocrène récompense des initiatives qui permettent aux jeunes de vivre l’Europe d’aujourd’hui et construire celle de demain.

Cette année, l'école Alcide Baret, située dans l’académie de La Réunion, est lauréate du Prix Hippocrène et remporte une récompense d'un montant de 5.000 euros pour son projet "Sur les traces du "Petit Chaperon Rouge" de la Réunion à la Finlande" réalisé dans le cadre d’un partenariat avec un établissement scolaire situé en Finlande. Ce projet pluridisciplinaire entre une classe d’une école du Sud de l’île de la Réunion et une classe de Huittinen en Finlande consiste à réécrire un même conte dans leurs langues maternelles respectives en intégrant des spécificités locales.

Ce travail collaboratif sera l’occasion pour les élèves d’une ouverture sur d’autres horizons. Les similitudes permettront à chacun d’entre eux de se reconnaître en tant qu’enfant de l’Europe et citoyen d’un monde à préserver.



"Aujourd’hui, les lauréats du Prix Hippocrène font vivre, à travers des projets concrets, l’esprit d’échange et de coopérations qui caractérise l’Europe. Rien ne pourra se faire sans les jeunes européens, sans leur vision, leur énergie et leur envie d’Europe", affirme Gilles Boyer, député européen et parrain de la cérémonie.

Plus de 2.000 élèves venant de 22 académies ont participé cette année au Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe. Menés en lien avec des établissements scolaires situés dans près de 28 pays, ces projets ont permis aux jeunes européens de vivre concrètement ce qu’est l’Europe.



Créé en 2010 par la Fondation Hippocrène, le Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe récompense chaque année les meilleurs projets de partenariat européens élaborés par une classe et ses enseignants. L’objectif de ce Prix est de donner l’envie d’Europe dès l’école



"Il s’agit de soutenir la formation à l’Europe, la mobilité, les échanges et les projets communs qui contribuent à développer la conscience citoyenne européenne des jeunes", témoigne Dorothée Merville, Directrice de la Fondation Hippocrène.