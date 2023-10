Projet de loi de finances : une mesure exonérant les Mahorais de la redevance d'eau adoptée

Dans le cadre des négociations menées entre la Première ministre et les sénateurs de Mayotte, Thani Mohamed Soilihi et Saïd Omar Oili, le Gouvernement a décidé d'intégrer dans le projet de loi de finances pour 2024, la mesure exonérant les mahorais de la redevance sur la consommation d'eau potable jusqu'à fin 2027. La première partie du texte de loi a été adopté par 49.3 ce mercredi. Nous publions le communiqué des sénateurs ci-dessous (Photo d'illustration AFP)

Alors que Mayotte souffre d'un déficit de sa ressource en eau de près de 50%, le groupe RDPI par la voix de ses sénateurs mahorais, s'est engagé a pleinement soutenir le territoire et apporter des solutions concrètes pour répondre à cette crise majeure. C'est dans ce contexte que récemment, Thani Mohamed Soilihi et Saïd Omar Oili avec le concours des services de la Première ministre, ont déjà obtenu :

• Le déploiement de citernes et de deux unités de potabilisation de l'eau de la sécurité civile;

• La livraison par navire affrété de plusieurs millions de litres d'eau en bouteille et sa distribution à 51 000 personnes prioritaires avec le concours de la Légion étrangère et du service militaire adapté ;

• Une aide financière apportée aux entreprises mahoraises victimes de pénuries d'eau.

La disposition visant à exonérer les mahorais de la redevance sur la consommation d'eau potable, soutenue par la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale et au sénat, s'inscrit dans la continuité des engagements négociés pour accompagner et soutenir Mayotte dans cette crise.

Alors que l'examen du projet de loi de finances pour 2024 se déroule à l'Assemblée nationale, la Première ministre a engagé hier la responsabilité de son Gouvernement sur la première partie du texte, intégrant l'exonération de la redevance sur la consommation d'eau potable à Mayotte.

Cette mesure de justice était une nécessité pour la population mahoraise trop souvent privée d'eau potable et de ce fait exposée à une inégalité fondamentale intolérable. Il s'agit d'une vraie avancée dans le combat mené face à cette crise qui intervient grâce à la mobilisation de la majorité présidentielle, du Gouvernement et avec le soutien ferme du groupe RDPI et des sénateurs Thani Mohamed Soilihi et Said Omar Oili.