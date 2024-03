Projet "Ti champion" : activités sportives et ateliers de sensibilisation organisés pour les enfants

Le jeudi 4 avril 2024, des étudiants en première année à l'EGC Business School de La Réunion organisent l'événement "Ti Champion" qui se tiendra au complexe sportif municipal du Port de 9h à 16h. Cet événement alternera entre activités sportives diverses tout en mettant en lumière l'importance d'une alimentation saine auprès de soixante élèves de CM2 (photo rb/www.imazpress.com)

La journée sera ponctuée d'une compétition ludique sous forme d'activité sportive comme le basket, le rugby, le ballon prisonnier et la course relai qui permettront aux enfants d'expérimenté divers sport, de développer leur esprit d’équipe mais également de s’amuser en bougeant.

Il y aura également des stands de sensibilisation ludique animée par des associations qui permettront aux enfants d’échanger et d’apprendre auprès d'intervenants qualifiés sur des sujets tels que les valeurs et les bienfaits du sport, sensibilisation aux problèmes de santé que sont le diabète et l’obésité ou encore l’adoption d’une alimentation saine et équilibrée. Il y aura également un déjeuner équilibré offert aux enfants pour leur démontrer que l’on peut associer santé et plaisir.

Ce projet est l’occasion d’initier les enfants qui bougent de moins en moins vers des activités sportives et de les éclairer sur les problèmes d’une mauvaise alimentation et de la sédentarité.

"Ti Champion" a pour but de promouvoir le sport et de partager l’importance d’une alimentation saine auprès des enfants, cela afin de les sensibiliser au sujet du diabète et de l’obésité.