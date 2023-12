Matante Rosina n'en peut plus de transpirer. Pour ce mardi 19 décembre 2023, elle prévoit de la pluie dans l'est et aussi dans le nord. Mais la chaleur est toujours aussi accablante et le thermomètre affiche plus de 30)c dans une atmosphère très lourde. Dans les autres régions, le soleil s'accroche le matin. Dans l'après-midi, la météo est changeante un peu partout et vous pouvez vous attendre à de la pluie aussi dans le sud. (photo rb/www.imazpress.com)