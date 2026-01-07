Radiofréquence utérine : une nouvelle alternative moins invasive pour le traitement des fibromes et de l’adénomyose

Le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) enrichit son offre de soins en se dotant d’un équipement de radiofréquence utérine, une technologie innovante qui permet de traiter certaines pathologies bénignes de l’utérus, comme les fibromes et l’adénomyose, de manière moins invasive et plus confortable pour les patientes. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)

Jusqu’à présent, les patientes souffrant de ces pathologies disposaient de deux options principales :

• des traitements médicamenteux, souvent prolongés jusqu’à la ménopause, avec des effets secondaires parfois lourds ;

• ou des interventions chirurgicales plus invasives, pouvant aller jusqu’à l’ablation de l’utérus.

La radiofréquence utérine propose désormais une troisième voie, plus douce et tout aussi efficace. Sous anesthésie générale, une fine aiguille est introduite au contact de la zone malade, guidée par échographie, pour la détruire par la chaleur.

"C’est une alternative innovante qui permet de traiter la lésion sans avoir recours à une chirurgie. Les suites opératoires sont simples, la récupération rapide, et les résultats très prometteurs", explique le Dr Nicolet, gynécologue au CHOR.

- Une technique nouvelle à La Réunion -

Le CHOR est le premier établissement de l’île à s’équiper de ce dispositif déjà utilisé dans une quarantaine de centres en métropole. Le matériel, constitué d’un générateur compact couplé à une sonde d’échographie, est installé au bloc opératoire depuis le mois d’octobre.

Au niveau national, plus de 1000 patientes ont déjà bénéficié de cette technique avec des résultats prometteurs : diminution des douleurs, réduction des saignements et amélioration significative de la qualité de vie dans les semaines qui suivent l’intervention.

- Une médecine plus personnalisée, au service du confort des patientes -

"Cette approche s’inscrit pleinement dans notre volonté au CHOR d’offrir une médecine moins invasive et plus respectueuse du souhait des patientes. Au-delà du traitement de la maladie, il s’agit d’améliorer leur bien-être et leur quotidien", souligne le Dr Nicolet.

L’introduction de la radiofréquence utérine illustre l’engagement du CHOR à développer des solutions innovantes au service de la santé des femmes à La Réunion. Après la mise en place de nouvelles pratiques en imagerie, en chirurgie mini-invasive et en suivi gynécologique, cette technologie vient renforcer l’offre de soins locale et réduire les inégalités d’accès aux traitements les plus récents.