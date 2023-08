À partir du 9 août 2023 et jusqu'au 15 septembre, un appel à projets est lancé pour favoriser l’autonomisation économique des femmes et l’accès aux droits et à la santé. Il est ouvert aux associations, collectivités territoriales, fondations et établissements publics. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous.

Si chaque territoire d’Outre-mer est unique, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, des enjeux communs et spécifiques apparaissent bien distincts de l’Hexagone : d’une part, les inégalités économiques entre les femmes et les hommes y sont plus marquées (le taux de chômage des femmes y est 2,5 fois plus important : 31,9 % contre 12,6%), et d’autre part, les femmes se déclarent en moins bonne santé que dans l’Hexagone, notamment en matière de santé périnatale (la mortalité maternelle y est au moins 3 fois supérieure).

Le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations et le ministère délégué chargé des Outre-mer lancent un appel à projets doté de 500 000 € visant à renforcer l’autonomisation économique et l’accès à la santé des femmes dans l’ensemble des territoires ultramarins.

En quoi consiste l’appel à projets ?

L’appel à projets vise à soutenir les projets qui contribueront à :

- L’autonomisation économique des femmes et l’accès aux droits, par le développement de solutions de proximité pour favoriser notamment l’entrepreneuriat, et par la mise en œuvre de dispositifs « d’aller-vers » pour agir au plus près aux besoins des femmes ;

- L’accès des femmes à la santé ; les projets soutenus viseront en particulier l’amélioration de l’accès à la contraception, le déploiement des actions de prévention des décès maternels évitables et l’amélioration de la santé périnatale.

Pour permettre au plus grand nombre de bénéficier des actions mises en œuvre quelles que soient les spécificités géographiques, linguistiques et culturelles de chaque territoire, une attention particulière sera portée aux projets permettant l’accès de toutes les femmes aux campagnes de prévention, sensibilisation et information (traduction, doublage,…).

Qui peut participer à l’appel à projets ?

L’appel à projet est ouvert aux personnes morales à but non lucratif : associations, collectivités territoriales, fondations et établissements publics.

Comment candidater ?

La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 15 septembre 2023 à 23h59 (heure locale), sur la plateforme "démarches-simplifiées" (le lien sera actif à partir du 9 août 2023, 14h, heure de Paris).

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site internet : Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations