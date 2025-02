Modernisation, réfection, extension : de grands projets à venir pour l'aéroport Roland Garros

L’aéroport de La Réunion Roland Garros a enregistré en 2024 une légère hausse du nombre de passagers, avec 2,7 millions de voyageurs accueillis. Lors d’une conférence de presse ce jeudi 6 février 2025, son président par intérim, Christian Fouyer, a présenté le bilan de l’année écoulée et les principaux projets d’investissement pour 2025 et au-delà. Entre modernisation, réfection et extension, l'aéroport devrait changer de visage d'ici 2030. (Photos : sly/www.imazpress.com)

L’année 2024 s’est clôturée sur un trafic de 2.712.095 passagers à l’aéroport de Roland Garros, soit une hausse de 0,8% par rapport à 2023. Le trafic entre la métropole et La Réunion, qui représente la majeure partie des flux, est resté stable avec près de 1,6 million de passagers.

Le trafic régional, en revanche, a connu des variations : progression sur la ligne Réunion-Maurice, mais baisse sur Madagascar, l’Afrique du Sud et Mayotte, impacté notamment par la fermeture de l’aéroport de Dzaoudzi après le passage du cyclone Chido en décembre.

Le fret aérien a de son côté connu une croissance de 13% sur l’année, malgré une saison fruitière moins favorable. L’aéroport a également vu l’ouverture de la nouvelle aérogare des arrivées en mars 2024, conçue avec des principes bioclimatiques pour réduire son empreinte énergétique.

- Investissements et nouveaux projets -

Trois projets majeurs ont été annoncés pour 2025. Le premier concerne la modernisation des aires de trafic, avec un investissement de 32 millions d’euros sur quatre à cinq ans.

Il prévoit notamment la réfection des parkings avions et l’installation de systèmes électriques permettant d’alimenter en énergie et en climatisation les appareils au sol, réduisant ainsi l’usage de groupes électrogènes fonctionnant au gazole.

Le second projet porte sur l’extension de la salle d’embarquement, qui sera agrandie de 1 .000 m² et dotée de nouveaux équipements pour améliorer le confort des passagers. Ce chantier s’étalera sur cinq à six ans pour un budget de 25 millions d’euros.

Enfin, un investissement de 4 millions d’euros est prévu pour la modernisation du hangar fret, avec une amélioration des infrastructures et l’installation de panneaux photovoltaïques "afin de renforcer l’autonomie énergétique du site", selon les mots de Christian Fouyer, président par interim du directoire de l'aéoport Roland Garros. Écoutez :

- Développement des liaisons aériennes -

Sur le plan des dessertes, l’aéroport travaille au renforcement des liaisons régionales et nationales. La ligne entre La Réunion et les Seychelles a été relancée fin 2024 avec Air Seychelles. L’aéroport envisage également de nouvelles destinations en métropole, en complément des liaisons existantes vers Paris et Marseille.

Malgré ces investissements, la direction assure que la situation financière de l’aéroport reste solide. Les coûts liés à l’ouverture de la nouvelle aérogare ont eu un impact sur les charges, mais la structure prévoit de maintenir un bon équilibre financier en 2025.

