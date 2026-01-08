Faites votre demande en ligne pour la prime aux petits ruminants 2026

Afin de soutenir et développer les filières ovine et caprine à La Réunion, la prime aux petits ruminants (PPR) peut être demandée chaque année par tous les détenteurs d'au moins 10 femelles âgées d'au minimum 1 an au 13 mai 2026, de l'espèce ovine ou caprine. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Afin de soutenir et développer les filières ovine et caprine à La Réunion, la prime aux petits ruminants (PPR) peut être demandée chaque année par tous les détenteurs d'au moins 10 femelles âgées d'au minimum 1 an au 13 mai 2026, de l'espèce ovine ou caprine.

La demande s'effectue par télédéclaration, seul mode de dépôt possible, jusqu'au mercredi 2 février 2026 sur le site TELEPAC à l'aide de votre numéro pacage, de votre mot de passe et du code Télépac reçu par courrier.

Après une période de maintien de l’effectif jusqu’au 13 mai 2026 inclus, chaque femelle correctement identifiée et suivie, bénéficie d’un montant de prime annuel de 34 euros.

Les éleveurs nouvellement installés sans identifiants pacage et/ou code télépac, doivent contacter la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF).

Pour plus d’informations, les éleveurs intéressés peuvent contacter la DAAF ou la chambre d'agriculture aux numéros suivants : 0262 33 36 21 / 0262 33 36 25 / 0262 33 36 27.